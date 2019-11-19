عاجل.. مقتل المتورطين باستشهاد رئيس مباحث قوص

أعلنت الأجهزة الأمنية، مقتل المتهمين بقتل رئيس مباحث قوص في أسوان، وذلك تبادل لإطلاق النيران.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تحت إشراف اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم الثلاثاء، في شن حملة أمنية على منطقة القراريش بمركز دراو، بعد وصول معلومات تفيد بتواجد المتهمين بقتل رئيس مباحث قوص في هذه المنطقة، وتمكنت القوات من القضاء على المتهمين.





حيث جرى تشكيل قوة أمنية من مديرية أمن أسوان وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، وتم مداهمة المنطقة المذكورة والتي لجأ إليها المتهمين بعد قتلهم المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، وبعد تبادل إطلاق النار بين الطرفين، أصيب المتهمان بطلق ناري وتم نقلهما إلى المستشفى لمحاولة إسعافهما إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة، وهما "شاذلى.م " و"رضوان. أ".



