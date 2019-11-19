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عاجل.. بيان من القنصل المصري بجدة بشأن تعويضات ضحايا سقوط الرافعة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:25 م
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بوابة الفجر
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صرح هشام فتحي القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة بالتوصل إلى استلام عدد 20 شيكا من اجمالي 27 شيكا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين جراء الحادث الأليم في سقوط الرافعة بالحرم المكي، والذي كان منذ اللحظة الاولي محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات. 

وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمالا لمتابعة حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف عام 2015 ميلادياً/1436 هجرياً، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية، وبالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة مع وزارة الخارجية السعودية في الرياض وفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة.

وفي هذا الإطار فإن القنصلية العامة تؤكد استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية استكمالا لإصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم. 

وتعلن القنصلية العامة فى جدة لجميع المستفيدين قانونا والمستحقين بأنه سيتم إستلام وصرف التعويضات المستحقه تحت إشراف مكتب السيد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية ، وتؤكد علي ضرورة المتابعه مع القنصلية العامة من كل ذي صفه وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة رقم 00966126652487 أو تليفون العمليات علي مدار 24 ساعه رقم محمول 00966500054094. 

وتؤكد القنصلية العامة استمرارها في دورها لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.
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الكلمات المفتاحية

سقوط الرافعة جدة المملكة القنصل المصري السعودية

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