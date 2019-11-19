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اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. حديد عز يواصل الاستقرار
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:10 م
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اسعار مواد البناء اليوم في مصر
تواصل اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 19-11-2019 استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم وبذلك تستمر اسعار الحديد والاسمنت في الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وبدأت أسعار مواد البناء حالة التراجع منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب عدة عوامل نستعرضها فيما يلي كما نستعرض آخر تحديث لأسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم وجاءت على النحو التالي:
اسعار الاسمنت اليوم في مصر
وكانت اسعار الاسمنت شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات الشهر الحالة وصلت الى نحو 130 جنيها للطن الواحد في الاسواق، ليسجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسجل سوبر سيناء 2420 جنيهً، وسجل رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، بينما أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، كما سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، سجلت أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه.
اسعار مواد البناء اليوم
اسعار الاسمنت الابيض بكافة انواعه اليوم
تراوح متوسط سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 2400 جنيهًا إلى 2500 جنيهًا.
تراوح متوسط سعر الأسمنت المخلوط ما بين 780 جنيهًا للطن إلى 833 جنيهًا للطن.
تراوح متوسط سعر طن الجبس ما بين 610 جنيهًا إلى 680 جنيهًا.
اخر تحديثات اسعار الحديد اليوم في مصر
استقرت اسعار الحديد اليوم في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار كما يلي وفقا للتحديثات الاخيرة الصادرة عن شعبة مواد البناء:
أسعار حديد عز 10370 جنيهًا للطن
أسعار حديد المصريين 10 آلاف جنيه للطن
أسعار حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
أسعار حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
أسعار حديد بشاي 10 آلاف و100 جنيه للطن
أسعار حديد المراكبي 10 آلاف للطن
أسعار حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
أسعار حديد المعادي سجل 9 آلاف و850 جنيه للطن
أسعار حديد الجارحي اليوم 9600 جنيه للطن
أسعار حديد السويس 10 ألاف جنيه للطن
أسعار حديد عنتر 9740 جنيهًا للطن.
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