اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في السوق المحلى.. حديد عز يواصل الاستقرار

اسعار مواد البناء اليوم في مصر





تواصل اسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 19-11-2019 استقرارها في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم وبذلك تستمر اسعار الحديد والاسمنت في الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وبدأت أسعار مواد البناء حالة التراجع منذ شهر أكتوبر الماضي بسبب عدة عوامل نستعرضها فيما يلي كما نستعرض آخر تحديث لأسعار مواد البناء في الأسواق المحلية اليوم وجاءت على النحو التالي:





اسعار الاسمنت اليوم في مصر

وكانت اسعار الاسمنت شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات الشهر الحالة وصلت الى نحو 130 جنيها للطن الواحد في الاسواق، ليسجل سجل الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسجل سوبر سيناء 2420 جنيهً، وسجل رويال العادة 2400 جنيه للطن، وسجل سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 875 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت قاهر البحار 915 جنيه للطن، بينما أسمنت السويس سي ووتر 875 جنيهًا للطن، كما سجل سعر أسمنت أسوان 820 جنيهًا للطن، فيما سجل أسمنت المخصوص 865 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، سجلت أسمنت السويدي 900 جنيها للطن، وسجل أسمنت النصر 838 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت حلوان 898 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت الأبيض 2400 جنيه.



