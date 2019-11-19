"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب

بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال إجتماعًا موسعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدد من المشروعات المُشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.





جاء على رأس المناقشات بحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن بعض المشروعات مثل تعديل موقع محطة العاشر من رمضان في مشروع القطار المكهرب LRT ( السلام- العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) لتكون بعد عبور طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مباشرة وكذلك اسراع الإجراءات المالية فيما يخص محطة بدر الجديدة.





وأوضح الوزير أن الشركات المصرية تنفذ الأعمال المدنية الخاصة بالقطار المكهرب بالتزامن مع تفعيل الجانب المادي الإستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني





كما اطلع الوزيران على آخر المستجدات الخاصة بمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 اكتوبر حيث تمت اعمال الجسات والتصميمات وأكد وزير النقل على أهمية المشروعين وذلك في ظل إهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبري أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مره وسيُمثّل نقلة وتحولًا كبيرًا في وسائل المواصلات في مصر، لافتا الى أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية حيث سيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضًا في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.





ثم تناقش الجانبان حول الربط بين دمياط والمنصورة الجديدة حيث تم الاتفاق على اجراء دراسة مخططات التنمية بمدن (دمياط الجديدة - المنصورة الجديدة) واعداد دراسة الطلب على النقل بين هذه المدن لتحديد الوسيلة الامثل لربط مدينتي دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بمدن دمياط الجديدة وجمصة ليتكامل الخط مع ازدواج وتطوير خط المنصورة دمياط.





وفي مجال الطرق والكباري اتفق الجانبان على الاسراع في انهاء الاجراءات المالية الخاصة بتطوير طريق رافد جمصة بطول 50كم نظرا للأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة بالاضافة الى الاسراع في انهاء الاجراءات المالية الخاصة بإنشاء كوبري الشروق مناصفة بين هيئة الانفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة.





وفي إطار الاهتمام بتعظيم وتدعيم منظومة النقل الجماعي تم مناقشة تخصيص ارض لشركة السوبرجيت بمدينة بدر لاستخدامها كجراج نموذجي ومحطة أوتوبيسات لشركة السوبرجيت التابعة لوزارة النقل بما سيؤدي الى تقديم خدمة مميزة لسكان مدينة بدر.





وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري الذي توليه وزارة النقل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد القومي بحث الجانبان الاجراءات التي تقوم بها هيئة ميناء دمياط لتوسيع رقعة الميناء شرقا من خلال ضم مساحة 125 فدان بالتنسيق مع جهاز تنمية دمياط الجديدة.



