Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:11 م
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير خلال إجتماعًا موسعًا مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدد من المشروعات المُشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

جاء على رأس المناقشات بحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن بعض المشروعات مثل تعديل موقع محطة العاشر من رمضان في مشروع القطار المكهرب LRT ( السلام- العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) لتكون بعد عبور طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مباشرة وكذلك اسراع الإجراءات المالية فيما يخص محطة بدر الجديدة.

وأوضح الوزير أن الشركات المصرية تنفذ الأعمال المدنية الخاصة بالقطار المكهرب بالتزامن مع تفعيل الجانب المادي الإستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني 

كما اطلع الوزيران على آخر المستجدات الخاصة بمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 اكتوبر حيث تمت اعمال الجسات والتصميمات وأكد وزير النقل على أهمية المشروعين وذلك في ظل إهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبري أو في عواصم المحافظات أو بين القاهرة والمدن الجديدة خاصة وأن المونوريل سيتم إدخاله في مصر لأول مره وسيُمثّل نقلة وتحولًا كبيرًا في وسائل المواصلات في مصر، لافتا الى أهمية مشروع مونوريل العاصمة الإدارية حيث سيسهم في الإسراع بتنمية العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة، ونقل حركة الموظفين والمترددين من القاهرة والجيزة في أقل زمن رحلة لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، ويسهم أيضًا في توفير مادي نتيجة فاقد الوقت والوقود المستهلك للوصول إلى العاصمة الإدارية ومدينة القاهرة الجديدة.

ثم تناقش الجانبان حول الربط بين دمياط والمنصورة الجديدة حيث تم الاتفاق على اجراء دراسة مخططات التنمية بمدن (دمياط الجديدة - المنصورة الجديدة) واعداد دراسة الطلب على النقل بين هذه المدن لتحديد الوسيلة الامثل لربط مدينتي دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بمدن دمياط الجديدة وجمصة ليتكامل الخط مع ازدواج وتطوير خط المنصورة دمياط.

وفي مجال الطرق والكباري اتفق الجانبان على الاسراع في انهاء الاجراءات المالية الخاصة بتطوير طريق رافد جمصة بطول 50كم نظرا للأهمية الكبيرة للطريق في الربط بين مدينة المنصورة وجمصة بالاضافة الى الاسراع في انهاء الاجراءات المالية الخاصة بإنشاء كوبري الشروق مناصفة بين هيئة الانفاق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي إطار الاهتمام بتعظيم وتدعيم منظومة النقل الجماعي تم مناقشة تخصيص ارض لشركة السوبرجيت بمدينة بدر لاستخدامها كجراج نموذجي ومحطة أوتوبيسات لشركة السوبرجيت التابعة لوزارة النقل بما سيؤدي الى تقديم خدمة مميزة لسكان مدينة بدر.

وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري الذي توليه وزارة النقل أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد القومي بحث الجانبان الاجراءات التي تقوم بها هيئة ميناء دمياط لتوسيع رقعة الميناء شرقا من خلال ضم مساحة 125 فدان بالتنسيق مع جهاز تنمية دمياط الجديدة.

ومن جانبه أكد وزير الإسكان علي التنسيق المستمر بين الوزارتين بما يساهم في خدمة المواطن المصري خاصة مع بناء الدولة لعدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تساهم في إحداث التنمية في مصر والتي تشكل الطرق شرايين التنمية بها.
"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب
"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب
"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب
"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب
"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب
"النقل والإسكان" يبحثان تعديل موقع محطة العاشر من رمضان بمسار القطار المكهرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة النقل والاسكان مسار القطار المكهرب النقل والإسكان أخبار مصر

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 7 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

نجم ريال مدريد : الأطباء أخبروني أن علاقتي بكرة القدم انتهت!

منذ حوالي 3 ساعات

والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ أقل من ساعتين

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 17 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 23 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

يربط المدن الجديدة.. كل ما تود معرفته عن القطار المكهرب بالمنصورة

لمجابهة الازدحام المروري.. تعرف على تفاصيل مشروعات النقل الجماعي بالقاهرة

وزيرا النقل والإسكان يناقشان نتائج تقييم مشروعي "المونوريل" تمهيدا لإعلان التحالف الفائز

ننشر تأخيرات القطارات على جميع الخطوط اليوم

تداول 365 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

وزيرا الإسكان والنقل يستعرضان التقييم الفنى والمالى لـ"مونوريل" العاصمة الإدارية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status