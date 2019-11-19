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أجاي ديفجان وسيف علي خان يخوضان المعركة في دراما حربية جديدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:11 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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ظهر الفنان أجاي ديفجان يقاتل سيف علي خان في "تريلر" فيلم Tanhaji الذي تم إطلاقه اليوم، نرى أيضًا كاجول في دور قيادي، والفيلم من إخراج أم روت.

فيلم Tanhaji: The Unsung Warrior مميز بالنسبة لأجاي ديفجان بأكثر من طريقة في دراما الحرب، يشارك الشاشة الكبيرة مع زوجته كاجول لأول مرة بعد فيلم U Me Aur Hum عام 2008، ويمثل الفيلم بالنسبة لأجاي رقم 100 في صناعة السينما الهندية، يعيد تانهاجي الحركة على الشاشة بين أجاي ديفجان وسيف علي خان، وهو ما رأيناه آخر مرة في فيلم عام 2006 Omkara.

يُنظر إلى أجاي على أنه محارب ماراثا الشجاع تانهاجي مالوساري في الفيلم، لقد خاض معركة سنهاجاد ضد أودايبهان سينغ راثود، أراد زعيم ماراثا تشاتراباتي شيفاجي مهراج استعادة حصن كوندانا من المغول، وتولى تانهاجي المسؤولية عن المعركة.

تُظهر المقطع الدعائي للفيلم المليء بالإثارة، سيف وأجاي يستعدان للمعركة، وكاجول التي تظهر في دور زوجة تانهاجي "سافيتريباي ملوساري"، تلعب دورًا محوريًا في الفيلم، إنها تدعم زوجها من خلال ذهابه إلى المعركة ضد أودايبان.

شارك أجاي المقطع الدعائي للفيلم قائلًا: "الرابع من فبراير 1670: الضربة القاضية التي هزت إمبراطورية المغول! أشهد على تاريخ لم يسبق له مثيل".

سيتم إطلاق فيلم أرجون كابور Panipat الذي يقوم أيضًا على حياة محارب ماراثا في السادس من ديسمبر، وبينما يلعب أرجون دور ساداشيف راو باو، فإن سانجاي دوت سوف يلعب الدور باعتباره أحمد شاه عبدلي في Panipat، كما تلعب دور البطولة أيضًا كريتي سانون، كما سيُطلق فيلم Tanhaji: The Unsung Warrior في العاشر من يناير 2020.
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