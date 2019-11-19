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"حشيش واستروكس وهيروين".. حبس 30 تاجر مخدرات بالجيزة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:04 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 30 تاجر مخدرات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

وكشفت التحقيقات، أنه ضبط مع المتهمين 1770  جرام من مخدر الحشيش، و200 قرص مخدر، و9 جرامات هيروين، بالإضافة إلى 580 جرام استروكس، و150 جرام شادو، و20 جرام من مخدر البودر، وكانوا يروجوا الموادا المخدرات على عملائهم بالمنطقة، فيما طلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على 30 تاجر مواد مخدرة، في حملة استهدفت تطهير بؤر تجارة المخدرات بالمحافظة

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، 1770  جرام من مخدر الحشيش، و200 قرص مخدر، و9 جرامات هيروين، بالإضافة إلى 580 جرام استروكس، و150 جرام شادو، و20 جرام من مخدر البودر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

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