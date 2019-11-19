هاني الناظر: الدواء المصري بخير والدليل عدم انخفاض عدد السكان (فيديو)

طالب الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، أن يكون هناك مبادرة لوقف الاستهلاك العشوائي للدواء في مصر، حيث يستهلك المصريين الدواء بطريقة غير عادية، لافتا إلى أن مجموعة البرد التي يتناولها المصريين في الشتاء غير موجودة في العالم.





وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن صرف دواء بدون روشتة طبيب خطأ مشترك على المريض والصيدلي، مشددا على أهمية المبادرات الرئاسية، وحملات التوعية ضد الأمراض، حيث أنها أتت بثمار لا يمكن إنكارها.



