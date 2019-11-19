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رئيس الاقتصادي الأفريقي: القمة الألمانية تدرس فرص التعاون بالقواعد التي وضعها السيسي (فيديو)
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:51 م
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رقية جمال
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أكد الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبرلين تأتي في إطار مجموعة من القمم الإفريقية الاوروبية لتحقيق الشراكة التي تهرول نحوها العديد من القطاعات الدولية، مثل الشراكة الإفريقية الأمريكية، والشراكة الإفريقية الصينية، والشراكة الإفريقية الروسية، موضحًا ان القمة الألمانية تدرس أهم الفرص التي يمكن ان تحقق تعاون مفيد بالقواعد التي وضعها الرئيس السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي وهي التكافؤ والمكسب للجميع.
وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الدول الإفريقية ترشد إنتاجها من الموارد الطبيعية، والرئيس السيسي، وضع محددات للاستثمار والتنمية في القارة تتركز على تحويل الموارد الطبيعية التي تزخر القارةالإفريقية بها من مواد خام لمنتج نهائي أو صناعات تكميلية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تعود على القارة وتوفير فرص عمل للشباب الإفريقي مما يحد من البطالة والهجرة غير الشرعية.
وتابع رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، أن الدول الأوروبية تعاني من المناخ قارس البرودة، والدول الإفريقية تتمتع بموقع فريد في العالم، ولديها أراضي خصبة بمساحات تجعلها من القارات الكبرى في العالم، وبها أكبر ثاني مخزون من المياه العذبة بين قارات العالم الخمسة، بالإضافة للموارد الطبيعية والقوى البشرية التي تخلق نوع من الشراكة التنموية قائمة على الندية والتكافؤ بين الدول الإفريقية والأوروبية.
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