خدمات متنوعة "لتعزيز المواطنة" بقرية صفط اللبن بالمنيا (صور)

واصل برنامج تعزيز المواطنة والذي أطلقته محافظة المنيا تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بقرية صفط اللبن التابعة لمجلس قروي البرجاية بمركز المنيا وذلك في نسخته الثانية، حيث يضم 44 قرية للبرنامج على مستوى مراكز المحافظة التسع، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لتعزيز العمل والبناء والتنمية وإرساء المحبة والتسامح بين المواطنين، بهدف دمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.



أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة، لافتًا إلى أن الجهات المشاركة فى الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة فى إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة فى كل المجالات.



وتضمنت الفعاليات ندوات تثقيفية حول المواطنة وقبول الآخر من أجل دعم روح الولاء والانتماء، بمشاركة مديريات الأوقاف والأزهر، والتربية والتعليم، وكذلك تنظيم أنشطة لمديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وتنفيذ قوافل بيطرية.



كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة عدد من الورش الحرفية منها ورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات - جلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.



من جانبه أوضح مصطفى مرسي، رئيس الوحدة المحلية للبرجاية، أنه تم تنفيذ أعمال تجميل وتشجير لمدخل القرية، ونظافة وتمهيد للطرق بالقرية وصيانه لاعمدة الانارة وكذا تواجد قافلة طبية للكشف على أهالى القرية حيث وصل عدد الحالات التي تم الكشف عليها 201 حالة من مختلف التخصصات.