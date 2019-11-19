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مطار"سبها" الليبي يستأنف عمله بعد توقف خمس سنوات

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:48 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في  ليبيا اليوم الثلاثاء، إعادة تشغيل مطار سبها مجددًا بعد توقف دام  خمس سنوات جراء العمليات العسكرية التي ألحقت أضرارا بالمرافق الأساسية به خلال عام 2014.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, في تدوينة له على موقع التواصل  الاجتماعي فيسبوك,  أنه "تم تزويد المطار بكابلات كهرباء جديدة وحظيرة صيانة  الطائرات وتجديد للمرافق والبنية التحتية، وجزء من الإضاءة الخارجية لإعادة  المطار إلى العمل مجدداً، بتمويل من 13 جهة مانحة دولية". وذكر البرنامج الأممي أن إعادة تشغيل مطار سبها "سيرفع العبء عن كاهل سكان  الجنوب الليبي في التنقل والسفر داخل وخارج البلاد".

وعلي صعيد آخر، دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية يوم الاثنين، مجلس الأمن  الدولي إلى "التحرك العاجل" نحو تشكيل بعثة أممية لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ هجومه على العاصمة طرابلس بداية أبريل الماضي.

وجاء ذلك في إفادة قدمها محمد سيالة، وزير الخارجية الليبي خلال جلسة مجلس  الأمن الدولي بنيويورك، وبمشاركة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وقال سيالة في إفادته "تطالب حكومة بلادي لجنة العقوبات بمحاسبة حفتر على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين والبنية المدنية لمدينة طرابلس وضواحيها كما تطالب بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها".

 

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الكلمات المفتاحية

مطار سبها ليبيا حفتر الامم المتحدة

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