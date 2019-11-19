طريقة جديدة من الكهرباء لدفع وسداد الفواتير "إلكترونيا"









بدأت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تطبيق آلية جديدة متعلقة بطريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر نوفمبر هذا العام 2019م من خلال شبكة الانترنت دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات او الهندسات التابعة لها.





وبستطيع أى مواطن القيام بسداد مبلغ الفاتورة المستحق عليه من خلال استعلامه عنها طوال الوقت ، وهذا الأمر أتاحته الحكومة للمواطنين من أجل التسهيل عليهم من خلال الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة.





وتستعرض "الفجر " خطوات دفع الفاتورة الكترونيا دون الحاجة للذهاب لمقار شركات الكهرباء:









أولاً:_يقوم المواطن بالدخول إلى موقع شركة الكهرباء الرسمي او الوزارة.









ثانيا:_ يقوم المواطن باختيار المحافظة المتواجد بها عداد الكهرباء المراد الاستعلام عن فاتورته.





ثالثا:_يتم اختيار فرع الشركة التابع لها العداد





رابعا :_إدخال رقم الاشتراك والمكون من عشر أرقام، ثم الضغط على إظهار أو عرض الفاتورة لتظهر أمامك فاتورة شهر أكتوبر وفاتورتين للشهرين الماضيين أيضاً.







