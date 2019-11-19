صدمة جديدة لـ"زيدان" في صفقات ريال مدريد

وجه الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضربة قوية لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الساعات الماضية.



وأفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إلى تفضيل بول بوجبا في العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي ناديه القديم،عن الانتقال إلى الميرنجي بالشتاء المقبل.



وأكدت صحيفة "توتو سبورت الإيطالية" إلى أن بوجبا تحدث مع بعض المقربين له عن رغبته في العودة إلى يوفنتوس وعدم وجود الشغف السابق باللعب ضمن صفوف ريال مدريد.



وجاء قرار بوجبا، بالصدمة المدوية على إدارة ريال مدريد والمدير الفني زين الدين زيدان، الطامح للتعاقد مع اللاعب منذ توليه المسئولية لتدعيم خط وسطه، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من إستقطابه الصيف الماضي إلا أن متطلبات مانشستر يونايتد الخيالية حالت دون إتمام التعاقد.





وكان مانشستر يونايتد رفض بشكل قاطع رحيل نجمه إلى ريال مدريد، ورفع بسقف متطلباته المادية، والتي وصلت إلى 180 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.



وأضافت الصحيفة، "بوجبا يرغب في العودة إلى تورينو، والانضمام إلى كتيبة المدرب ماوريسيو ساري، بسبب عدم شعوره بالراحة داخل يونايتد، بعد التراجع الملحوظ على جميع المستويات في الأداء والنتائج، وابتعد هذا الموسم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا".



واختتمت، " يوفنتوس سيبدأ بالفعل العمل على تحقيق رغبة بوجبا وءعادته مرة أخرى إلى تورينو، مقابل رحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق إلى يونايتد في شتاء 2020".