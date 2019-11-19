Advertisements
Advertisements
Advertisements

صدمة جديدة لـ"زيدان" في صفقات ريال مدريد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:32 م
Advertisements
زيدان
زيدان
محمد الصو
Advertisements
وجه الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضربة قوية لإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الساعات الماضية.

وأفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، إلى تفضيل بول بوجبا في العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي ناديه القديم،عن الانتقال إلى الميرنجي بالشتاء المقبل.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت الإيطالية" إلى أن بوجبا تحدث مع بعض المقربين له عن رغبته في العودة إلى يوفنتوس وعدم وجود الشغف السابق باللعب ضمن صفوف ريال مدريد.

وجاء قرار بوجبا، بالصدمة المدوية على إدارة ريال مدريد والمدير الفني زين الدين زيدان، الطامح للتعاقد مع اللاعب منذ توليه المسئولية لتدعيم خط وسطه، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من إستقطابه الصيف الماضي إلا أن متطلبات مانشستر يونايتد الخيالية حالت دون إتمام التعاقد.


وكان مانشستر يونايتد رفض بشكل قاطع رحيل نجمه إلى ريال مدريد، ورفع بسقف متطلباته المادية، والتي وصلت إلى 180 مليون يورو مقابل بيع اللاعب.

وأضافت الصحيفة، "بوجبا يرغب في العودة إلى تورينو، والانضمام إلى كتيبة المدرب ماوريسيو ساري، بسبب عدم شعوره بالراحة داخل يونايتد، بعد التراجع الملحوظ على جميع المستويات في الأداء والنتائج، وابتعد هذا الموسم عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

واختتمت، " يوفنتوس سيبدأ بالفعل العمل على تحقيق رغبة بوجبا وءعادته مرة أخرى إلى تورينو، مقابل رحيل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم الفريق إلى يونايتد في شتاء 2020".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد الدوري الاسباني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ يوم

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ يوم

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ يوم

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ يوم

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 7 ساعات

على طريقة جوارديولا.. ميتشو يفاجئ الزمالك بعد التوقف الدولي

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ يوم

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 17 ساعة

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

موضوعات متعلقة

صدمة قوية لمانشستر يونايتد.. بوجبا يقترب من الرحيل

ريال مدريد يتحرك لضم نجم يوفنتوس بأمر زيدان

بالأسماء.. مذبحة بين نجوم يوفنتوس حال قدوم بوجبا

ليس ريال مدريد.. فريق واحد قادر على تلبية مطالب بوجبا

قرار بوجبا يسعد ريال مدريد

المحاولة الأخيرة.. زيدان يأمر بيريز بضم "المُنقذ" مهما كلفه الأمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status