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عاجل.. أول تحرك قانوني ضد مطرب شهير وزوجته "رموا ولادهم في الشارع"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:16 م
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الطفلان
الطفلان
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تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة طفلي المطرب الشعبي شادي الأمير، ومحاكمة الأبوين بسبب قيامهما بترك أطفالهما في الشارع بسبب الخلافات بينهما، مؤكدا في بلاغه أن شادي الأمير ووزوجته تجردا من المشاعر الإنسانية وتركوهما مما يشكل مخالفة قانونية.

التحريات المبدئية
وكشفت التحريات المبدئية التي أجرتها المباحث العامة، أن هناك خلافات أسرية بين – المبلغ ضدهما – أدت إلى انفصالهما، كما تبين أن الزوج متزوج من 4 سيدات، وحاول التهرب من المسئولية تجاه أطفاله، مما جعل الزوجين يلقيان الأطفال في الشارع، حتى عثرت عليهما سيدة تبين أنها جارة المبلغ ضدهما.

جدل واسع
وبعد تداول صور الطفلين، على مواقع التواصل الاجتماعي أثار ذلك الجدل بصورة واسعة بين المواطنين.

وقام والدي الطفلين كل منهما بترك الطفلين، حيث تركت الأم الطفلين لوالدهما الذي تركهما أيضا على السلم قبل أن يخطر أحد الجيران النجدة بالواقعة، وأحيل الأمر للنيابة التي أمرت بإيداع الطفلين إحدى دور الرعاية وبدأت التحقيق في الواقعة.

وكان خط نجدة الأطفال تلقى بيانًا رقم 6570 من السيدة سوسن علي حسن وهي جارة لأم الطفلين شادي الذي يبلغ عمره ثلاث سنوات ويزن الذي يبلغ عمره شهرين فقط، وتضمن البلاغ شكوى السيدة من جارتها التي ألقت بأطفالها خارج شقتها بعد نشوب خلاف بينها وبين زوجها، الذي ترك الأطفال هو الآخر.

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شادي الامير المطرب شادي الامير اطفال في الشارع

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