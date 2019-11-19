"السيسي": مصر حققت نجاحا كبيرا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر توفر فرص استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة لما تقدمه كبوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين وإفريقيا ببرلين، اليوم الثلاثاء، أن الجانب الألماني بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة يعد شريك استراتيجي موثوق على أصعدة متعددة.



وتابع، أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزًا لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الإفريقية، بحيث تضيف للتاريخ الطويل من الترابط القائم بين القارة الاوروبية والإفريقية، والتي تشكل الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية الإفريقية ركن أساسي منها.

