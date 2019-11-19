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نشاط للرياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:44 م
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الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية
كلينتون يسرى
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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد وتصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الصغرى 14 درجة، والعظمى 25 درجة.

حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة:

وقال على قطب خبير الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد خلال 72 ساعة القادمة استقرارا على مختلف أنحاء البلاد، موضحا أن الطقس مشمس مستقر وتصل درجة الحرارة العظمى على محافظات الوجه البحرى والقاهرة 25 درجة بينما تصل درجة الحرارة على محافظة الأقصر وأسوان إلى 29 و30 درجة مئوية.

وأكد قطب في تصريحات للفجر، أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يشهد خليج السويس نشاطا للرياح مع استقرار الطقس على جبال البحر الأحمر.

بيان بدرجات الحرارة غدا الأربعاء:

الصغرى - العظمي

القاهرة 2514
الإسكندرية 2514
بورسعيد 2420
رفح 2311
كاترين 228
شرم الشيخ 2720
بني سويف 2615
وسوهاج 27 15
قنا 28 16
أسوان 2919
الوادي الجديد 2919
حلايب 2723

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الكلمات المفتاحية

هيئة الارصاد نشاط الرياح حالة الجو بيان بدرجات الحرارة الارصاد الجوية

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