نشاط للرياح وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء معتدل على كافة الأنحاء نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد وتصل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الصغرى 14 درجة، والعظمى 25 درجة.





حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة:





وقال على قطب خبير الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد خلال 72 ساعة القادمة استقرارا على مختلف أنحاء البلاد، موضحا أن الطقس مشمس مستقر وتصل درجة الحرارة العظمى على محافظات الوجه البحرى والقاهرة 25 درجة بينما تصل درجة الحرارة على محافظة الأقصر وأسوان إلى 29 و30 درجة مئوية.





وأكد قطب في تصريحات للفجر، أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يشهد خليج السويس نشاطا للرياح مع استقرار الطقس على جبال البحر الأحمر.





بيان بدرجات الحرارة غدا الأربعاء:





الصغرى - العظمي





القاهرة 2514

الإسكندرية 2514

بورسعيد 2420

رفح 2311

كاترين 228

شرم الشيخ 2720

بني سويف 2615

وسوهاج 27 15

قنا 28 16

أسوان 2919

الوادي الجديد 2919

حلايب 2723



