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السيسي: المجتمع الدولي ملزم بتقديم كل سبل الدعم للدول الأفريقية
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:14 م
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هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات الدولية أصبحت تتسم بالطبيعة المترابطة والمتشابكة على نحو غير مسبوق، وهو ما يفسر ضرورة الحرص على التحاور وتبادل الأراء بشكل متواصل في مختف الأطر الدولية.
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في قمة "العشرين وأفريقيا" بألمانيا، الثلاثاء، إلى أن نهوض الدول الأفريقية يحقق المنفعة المتبادلة بين القارة الأفريقية ومجموعة العشرين، منوهًا بأنه في الوقت الذي تتزايد في حدة التوترات التجارية العالمية، وتتنامى المخاوف من مواصلة تباطؤ الاقتصاد العالمي، فأن الدول النامية وخاصة الأفريقية منها ستكون أكثر تضررا من استمرار تلك التوترات.
وأضاف أنه يجب الأخذ في الاعتبار التحديات القائمة بالأساس مثل أعباء الديون، ومواجهة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وهو ما يستلزم أن يقدم المجتمع الدولي كل سبل الدعم الممكن لدول القارة الأفريقية.
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