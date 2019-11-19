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رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:14 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، جاء نصها:

"بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحم الله الفقيد وألهم أهله والشعب الإماراتي الصبر والسلوان"
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الكلمات المفتاحية

عهد أبوظبي سلطان بن زايد خليفة بن زايد الفقيد الشيخ سلطان بن زايد

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