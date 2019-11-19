رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، جاء نصها:



