اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في الأسواق المحلية.. "البتلو" يسجل هذا السعر

اسعار اللحوم اليوم





حافظت اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-11-2019 على استقرارها في الاسواق ومحلات الجزارة وذلك بعدما شهدت الاسعار حالة من الانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية لتستقر الاسعار عند معدلات متخفضة منذ انتهاء شهر اكتوبر الماضي، الامر الذي اعقبه حالة من استقرار حالات العرض والطلب في السوق المحلى، حيث استقر كيلو اللحم الكندوز في الاسواق عند 120 جنيها ترتفع او تنخفض بحسب المنطقة والمحافظة وننشر أخر تحديثات أسعار اللحوم اليوم وجاءت على النحو التالي:





اخر تحديث في اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية

بعد الاستقرار الذي تشهده اسعار اللحوم في السوق المحلى سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 180 جنيها، فيما استقر سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 160 جنيها بالأسواق المحلية، أما عن سعر كيلو اللحم الضأن فتراوح ما بين من 120 جنيها إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها ويتباين هذا السعر وفقا للمنطقة.



