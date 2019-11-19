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اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في الأسواق المحلية.. "البتلو" يسجل هذا السعر
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:58 ص
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اسعار اللحوم اليوم
حافظت اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-11-2019 على استقرارها في الاسواق ومحلات الجزارة وذلك بعدما شهدت الاسعار حالة من الانخفاض خلال الفترة القليلة الماضية لتستقر الاسعار عند معدلات متخفضة منذ انتهاء شهر اكتوبر الماضي، الامر الذي اعقبه حالة من استقرار حالات العرض والطلب في السوق المحلى، حيث استقر كيلو اللحم الكندوز في الاسواق عند 120 جنيها ترتفع او تنخفض بحسب المنطقة والمحافظة وننشر أخر تحديثات أسعار اللحوم اليوم وجاءت على النحو التالي:
اخر تحديث في اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية
بعد الاستقرار الذي تشهده اسعار اللحوم في السوق المحلى سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 180 جنيها، فيما استقر سعر كيلو اللحم الكندوز من 110 إلى 160 جنيها بالأسواق المحلية، أما عن سعر كيلو اللحم الضأن فتراوح ما بين من 120 جنيها إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها ويتباين هذا السعر وفقا للمنطقة.
اسعار اللحوم اليوم
توفير اللحوم في الاسواق والمجمعات
اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات مناسبة من اللحوم في المجمعات الاسنتلاكية والمنافذ البيعية الخاصة بالوزارة والمنتشرة في شواره الجمهورية لتوفير اللحوم للمواطينن باسعار مخفضة فضلا عن توفرها بالمجمعات الاستلاكية للوزارة عند اسعار تتراوح ما بين 85 – 95 جنيها للكيلو.
انخفاض اسعار السلع في مصر
وبدأت الاسواق المصرية تشهد انفراجة في اسعار السلع واللحوم والدواجن خلال الفترة الماضية والتى بدأت من شهر سبتمبر الماضي واستمرت طوال شهر اكتوبر إلى وقتنا الحالى وطالت هذه الانخفاضات انواع كثيرة من اللسع ومن اهمها اللحوم والدواجن والأسماك وخاصة في اسواق المحافظات.
اسباب انخفاض اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية
ويعود الانخفاض الذي شهدته اسعار اللحوم خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع كمية المعروض من السلعة في الأسواق خلال الفترة التى اعقبت عيد الاضحى المبارك وفضلًا عن استقرار حالة الطلب وتراجعها خلال فترة العيد مما تسبب في تراجع الاسعار بشكل كبير، الامر الذي ادى الى انخفاض معدلات التضخم في مصر خلال شهر اكتوبر وفقا لما اعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
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