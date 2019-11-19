جال جادوت.. عمرو واكد يستعين بممثلة إسرائيلية في فيلمه الجديد

خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين، وهو الأمر الذي فتح النار عليه باعتباره يقبل التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.





وكان عمرو واكد قد أعلن عن الفيلم على حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر تويتر، حيث كتب قائلا: " انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠. يا رب يعجبكم الفيلم".







تعرض الفنان عمرو واكد، لحملة هجوم كبيرة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استعانته بممثلة إسرائيلية تدعى جال جادوت والتي