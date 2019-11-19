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جال جادوت.. عمرو واكد يستعين بممثلة إسرائيلية في فيلمه الجديد

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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عمرو واكد
عمرو واكد
الفجر الفني
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تعرض الفنان عمرو واكد، لحملة هجوم كبيرة من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استعانته بممثلة إسرائيلية تدعى جال جادوت والتي خدمت في الجيش الإسرائيلي لمدة عامين، وهو الأمر الذي فتح النار عليه باعتباره يقبل التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.


وكان عمرو واكد قد أعلن عن الفيلم على حسابه الخاص بموقع تبادل التغريدات المصغر تويتر، حيث كتب قائلا: "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠. يا رب يعجبكم الفيلم".




اتهامات لعمرو واكد بالتحريض على العنف والتطبيع مع إسرائيل

انتشر عبر موقعق التغريدات المصغر تويتر العديد من العباراة الهجومية على عمرو واكد بسبب استعانته بالممثلة الإسرايلية جال جادوت واعتباره متعاونا مع دولة الاحتلال الإسرايليفي الوقت الذي يقومون فيه اعمال ضد الإنسانية في غزة، وطالبه جمهوره بالاعتذار عن الفيلم او اقصاء الممثلية الإسرائيلية جال جادوت من بطولة الفيلم.


رد عمرو واكد على اتهامه بالتطبيع بعد استعانته بـ جال جادوت

ورد عمرو واكد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل عقب اعلانه عن استعانته بالممثلة الاسرائيلية جال جادوت، وقال : "ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص".

 


جال جادوت.. عمرو واكد يستعين بممثلة إسرائيلية في فيلمه الجديد
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