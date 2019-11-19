مؤشر سوق البحرين المالي يستهل تعاملات اليوم علي صعود بنسبة 0.15%





قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود





إستهل سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، وصعد مؤشرسوق البحرين ، بنسبة 0.15% رابحا 2.25 نقطة ليصل إلى مستوى 1503.91 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين علي عد 3.8 مليون سهم بقيمة 350.5 ألف دينار.

تعرف علي أبرز القطاعات التي ارتفعت اليوم بسوق البحرين المالي



