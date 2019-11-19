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مؤشر سوق البحرين المالي يستهل تعاملات اليوم علي صعود بنسبة 0.15%

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:03 م
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للصعود 

إستهل سوق البحرين المالي تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع ، وصعد مؤشرسوق البحرين ، بنسبة 0.15% رابحا 2.25 نقطة ليصل إلى مستوى 1503.91 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ،وجرت تداولات بسوق البحرين علي عد 3.8 مليون سهم بقيمة 350.5 ألف دينار.
 
تعرف علي أبرز القطاعات التي ارتفعت اليوم بسوق البحرين المالي 

وتصدر قطاع البنوك التجارية، القطاعات المرتفعة بسوق البحرين المالي ،  بنسبة نمو 6.80% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.13% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.19% كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.03% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.98%.
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