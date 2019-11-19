بعد صورها الفاضحة في الجيم.. معلومات لا تعرفها عن أسماء الخمليشي

"الفجر الفني"

أعمالها التلفزيونية





قدمت مجموعة من الاعمال التلفزيونية مثل "كاتب تحت الطلب" و "الطيور تعود دوما" و "أويلي ومرحبا" واخر أعمالها "علاش البحر" في 2016.



ليست المرة الأولى لها



ليست هذه أول مره تتعرض أسماء الخمليشي، للهجوم فقد تعرضت في شهر فبراير الماضي، لهجوم قوي، بسبب نشر صور لها "بمايوة بكيني" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وتعرضت لأنتقادات كثيرة من قبل متابعيها الذين طلبوا منها عدم رفع مثل هذه الصور لها علي حسابها.





بداية الأزمة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، صورة وصفوها بالفاضحة للفنانة المغربية أسماء الخمليشي، مع مدربها الخاص داخل الجيم.



الصورة لاقت هجومَا واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لظهور الفنانة في وضع غير لائق مع مدربها.



رد أسماء الخمليشي علي الأزمة الأخيرة



ولكنها ردت على الفور في برنامج "هاشتاغ بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تيفي"، أن الصورة نشرتها بغرض كونها في الجيم وتقوم بتدريبات رياضية، وليس غرضها الاستعراض.



ونفت أسماء الخمليشي، نشر الصورة بنفسها، ولكن صديقاتها المقربة هي من قامت بنشر الصورة بناء على طلب من الأولى، والجمهور اعتبرها صورة مخلة وعلق تعليقات سلبية ليس لها داعي -على حد قولها-





وتصدرت أسماء الخمليشي مؤشر البحث جوجل بعد ألاف من عمليات البحث بعد انتشار تلك الصور.

تعرضت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، لهجوم شرس علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور فاضحة لها في الجيم مع مدربها الخاص.وتصدرت أسماء الخمليشي مؤشر البحث جوجل في ساعات الماضية، وفي هذا التقرير يرصدمعلومات "أسماء الخمليشي"أسماء الخمليشي هي ممثلة مغربية تبلغ من العمر 48 عام، من مواليد مدينة تارجيست 18 يونيو عام 1971، قدمت مجموعه من الأفلام أشهرها فيلم " ملح والسكر"، "محاكمه امرأه"، "قصه ورد"، ثم الجزء الثاني من فيلم عام 2005 ملح وسكر"، "فيلم المنسيون"، فيلم "نهار تزاد طفا الضو".