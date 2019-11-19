حسين فهمى : أحصل على طاقة إيجابية من خلال مشاهدتي لهؤلاء اللاعبين

عبر الفنان الكبير حسين فهمى سفير الاولمبياد الخاص الدولى خلال مشاركته فى افتتاح الكأس الاقليمى الاول للفربول بول التصفيات المؤهلة للالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 والمقامة حاليا بالقاهرة بمشاركة ٦ دول عربية عن سعادته البالغه بحضورة هذه التصفيات والذى ياتى حضورة من حرصة على دعم لاعبى الاولمبياد الخاص الدولى وهو يحرص على القيام بذلك منذ اختياره سفيرا للاولمبياد الخاص الدولى وترشيح المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى له منذ عام 2007 ، وان من حسن حظة انه شارك فى بالحضور فى اكثر من العاب عالمية شتوية مثل التى اقيمت بكوريا الجنوبية عام 2013 والنمسا 2017 وشاهد عن قرب مشاركة لاعبو منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذين ينتمون الى مناخ مختلف كلية عن مناخ الثلوج والمناطق الباردة الا انه لمس فيهم اصرار وقوة وصلابة ورغبه صادقة فى التعبير عن انفسهم رغم اعاقتهم الفكرية ، وانه لا يخفى انه يحصل على طاقة شحن ايجابية كبيرة من خلال مشاهدته لهؤلاء الابطال ورغبتهم الصادقة فى التعبير عن انفسهم رغم ما بهم من اعاقة ومن هذا المنطلق يكون شديد الحرص على المشاركة بالحضور والدعم لهؤلاء اللاعبين .





واشاد الفنان الكبير باستضافة مصر لتنظيم هذه التصفيات ومشاركة اكثر من 104 لاعبا ولاعبه من 6 دول عربية هى السعودية والامارات والاردن والكويت والمغرب الى جانب مصر وانه حرص على الالتقاء بعدد كبير من اللاعبين وشد على ايديهم ، ووعدهم بالتواجد معهم خلال مشاركتهم فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 .





وعبر عن سعدته بمشاهدته لفرق من الاناث جاءت لتشارك فى تلك التصفيات وخاصة السعودية والتى تشارك ولاول مرة بالاناث فى تصفيات العاب عالمية شتوية وكانت قد شاركت باناث ايضا ولاول مرة فى الالعاب العالمية التى اقيممت بابوظبى 2019 وتشارك الى جانب السعودية بفرق للاناث كلا من الامارات والمغرب ، وهذا يعد شىء مفرح جدا .