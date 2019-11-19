اسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. استقرار أسعار كرتونة البيض في الأسواق

أسعار الفراخ البيضاء اليوم





تستقر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في أسواق التجزئة خلال الفترة الماضية وكانت أسعار الفراخ البيضاء شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وصل فيها سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 18 جنيها للمستهلك في الاسواق المحلية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء والبلدى في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





توقعات اسعار الدواجن في الاسواق اليوم

وكانت أسعار الدواجن شهدت تراجعات حادة في السوق المحلى خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي مما تسبب في حالة إقبال كبير على الدواجن في الفترة التى أعقبت عيد الأضحى المبارك، وكان السبب في ذلك هو زيادة المعروض من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وأشارت التوقعات شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجاري أن ترتفع اسعار الدواجن في الأسواق خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في فصل الشتاء بسبب احتياج الدواجن إلى مزيد من التدفئة.









أسعار الفراخ البيضاء اليوم





بعد انخفاض أسعار الفراخ البيضاء الدواجن سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 20 جنيها من المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 23 جنيها، أما عن اسعار الدواجن البلدى فسجل سعر الكيلو منها نحو 29 جنيها للمزرعة ونحو 34 جنيها للمستهلك، وتختلف هذه الاسعار باختلاف المناطق، فيما استقر سعر كرتونة البيض في الاسواق والمحلات ليتراوح السعر للمستهلك ما بين 37 – 40 جنيها، بينما تسجل أسعار كرتونة البيض في المزرعة نحو 32.5 جنيه.



