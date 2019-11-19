Advertisements
اسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. استقرار أسعار كرتونة البيض في الأسواق
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
Advertisements
Advertisements
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
تستقر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في أسواق التجزئة خلال الفترة الماضية وكانت أسعار الفراخ البيضاء شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وصل فيها سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 18 جنيها للمستهلك في الاسواق المحلية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء والبلدى في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:
توقعات اسعار الدواجن في الاسواق اليوم
وكانت أسعار الدواجن شهدت تراجعات حادة في السوق المحلى خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي مما تسبب في حالة إقبال كبير على الدواجن في الفترة التى أعقبت عيد الأضحى المبارك، وكان السبب في ذلك هو زيادة المعروض من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وأشارت التوقعات شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجاري أن ترتفع اسعار الدواجن في الأسواق خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في فصل الشتاء بسبب احتياج الدواجن إلى مزيد من التدفئة.
أسعار الفراخ البيضاء اليوم
بعد انخفاض أسعار الفراخ البيضاء الدواجن سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 20 جنيها من المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 23 جنيها، أما عن اسعار الدواجن البلدى فسجل سعر الكيلو منها نحو 29 جنيها للمزرعة ونحو 34 جنيها للمستهلك، وتختلف هذه الاسعار باختلاف المناطق، فيما استقر سعر كرتونة البيض في الاسواق والمحلات ليتراوح السعر للمستهلك ما بين 37 – 40 جنيها، بينما تسجل أسعار كرتونة البيض في المزرعة نحو 32.5 جنيه.
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار البط والكتاكيت
سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، حيث سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، حيث سجل سعر الكتكوت بين 6-7 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه.
|النوع
|الكمية
|السعر في الاسواق
|لحم أبيض
|كيلو
|19
|الأمهات
|كيلو
|20
|لحم ساسو
|كيلو
|27
|لحم بلدي
|كيلو
|35
|لحم رومي برونزي
|كيلو
|52
|لحم رومي أبيض
|كيلو
|48
|لحم بط مسكوفي
|كيلو
|37
|لحم البط مولار
|كيلو
|26
|بيض أبيض
|كرتونه
|32.5
|بيض أحمر
|كرتونه
|33
|بيض بلدي
|كرتونه
|41.75
|كتكوت أبيض
|عمر يوم
|من 5.75 إلى 8 جنيه
|كتكوت أحمر (ساسو)
|عمر يوم
|من 4.5 إلى 4.75 جنيه
|كتكوت بلدي
|عمر يوم
|2.25 إلى 2.5
Advertisements