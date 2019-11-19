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اسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2019.. استقرار أسعار كرتونة البيض في الأسواق

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:50 ص
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اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
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أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

تستقر أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 19-11-2019 في أسواق التجزئة خلال الفترة الماضية وكانت أسعار الفراخ البيضاء شهدت حالة من التراجع خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية وصل فيها سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى نحو 18 جنيها للمستهلك في الاسواق المحلية، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الفراخ البيضاء والبلدى في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:

 توقعات اسعار الدواجن في الاسواق اليوم
وكانت أسعار الدواجن شهدت تراجعات حادة في السوق المحلى خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي مما تسبب في حالة إقبال كبير على الدواجن في الفترة التى أعقبت عيد الأضحى المبارك، وكان السبب في ذلك هو زيادة المعروض من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وأشارت التوقعات شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجاري أن ترتفع اسعار الدواجن في الأسواق خلال فصل الشتاء وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج في فصل الشتاء بسبب احتياج الدواجن إلى مزيد من التدفئة. 


أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

بعد انخفاض أسعار الفراخ البيضاء الدواجن سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 20 جنيها من المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 23 جنيها، أما عن اسعار الدواجن البلدى فسجل سعر الكيلو منها نحو 29 جنيها للمزرعة ونحو 34 جنيها للمستهلك، وتختلف هذه الاسعار باختلاف المناطق، فيما استقر سعر كرتونة البيض في الاسواق والمحلات ليتراوح السعر للمستهلك ما بين 37 – 40 جنيها، بينما تسجل أسعار كرتونة البيض في المزرعة نحو 32.5 جنيه.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

اسعار البط والكتاكيت
سجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيها، حيث سجل سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه، حيث سجل سعر الكتكوت بين 6-7 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه.


النوعالكميةالسعر في الاسواق
لحم أبيضكيلو19
الأمهاتكيلو20
لحم ساسوكيلو27
لحم بلديكيلو35
لحم رومي برونزيكيلو52
لحم رومي أبيضكيلو48
لحم بط مسكوفيكيلو37
لحم البط مولاركيلو26
بيض أبيضكرتونه32.5
بيض أحمركرتونه33
بيض بلديكرتونه41.75
كتكوت أبيضعمر يوممن 5.75 إلى 8 جنيه
كتكوت أحمر (ساسو)عمر يوممن 4.5 إلى 4.75 جنيه
كتكوت بلديعمر يوم2.25 إلى 2.5
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