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روسيا تعيد العشرات من أبناء مقاتلى داعش إلي العراق

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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أعلنت روسيا إنها أعادت 32 طفلاً آخر من أبناء مقاتلي تنظيم داعش إلي العراق.

وقام التلفزيون الحكومي الروسي اليوم الثلاثاء بعرض لقطات للأطفال الذين يصلون إلى مطار جوكوفسكي خارج موسكو. وقالت إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسع سنوات سيخضعون لفحوصات طبية مكثفة قبل أن ناخذهم إلى الديار.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية إن الأطفال احتُجزوا في مراكز اللجوء في العراق أو في السجون مع أمهاتهم.

وبلغ عدد الأطفال الذين تم إرسالهم إلى روسيا منذ ديسمبر مع المجموعة الأخيرة الى  122الف في عام 2018. حيث تتراوح أعمارهم بين 1 و 12 سنة. كما أعادت روسيا آخر مجموعة من الأطفال في شهر يوليو.

والعناصر التي قدمت من الدول الغربية والتي انضمت الى تنظيم داعش، غالبيتهم من روسيا، وبشكل خاص من الشيشان والقوقاز.

وعلي صعيدآخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أكثر من 4000 مواطن روسي وحوالي 5000 مواطن من دول سوفيتية سابقة انضموا إلى جماعة الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

 

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