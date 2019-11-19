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متحدث "تحيا مصر" يكشف تفاصيل مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز العرائس

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
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محمد مختار
محمد مختار
رقية جمال
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قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة " دكان الفرحة" كانت بدايتها مشاركة مستوردي ومصنعي الملابس عدد كبير من الملابس وصل لربع مليون قطعة جميعها ملابس جديدة، ومن هنا جاءت المبادرة لتوفير ملابس لطلاب الجامعات الذين لهم دراسة حالة اجتماعية مسبقة معدة من إدارة رعاية الشباب بكل جامعة.

وأوضح أنه تم البدء بجامعة المنيا، بحيث يتيح للطالب اختيار 3 قطع من الملابس بحرية تامة مجانًا، وتم توزيع 100 ألف قطعة منها حتى الآن يستفيد منها 45 ألف طالب وبعض نزلاء دور الأيتام.

وأضاف "مختار"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الشق الثاني من مبادرة "دكان الفرحة" كان لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية لتوفير الطلبات الأساسية من خلال الشركاء، وتم تدبير الأجهزة الكهربائية وبعض الأدوات المنزلية الخاصة بتجهيز العرس؛ وتنفيذ احتفالية صغيرة لهم، وتم تنظيم احتفالية صغيرة لنحو 100 عروسة لتسليمها أجهزتها بحضور عدد من المساهمين في الصندوق والفنانين.

وتابع المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق يتعاون مع منظمات المجتمع المدني الذي يكون قريب من الحالات التي تحتاج للتدخل من خلال الصندوق، موضحًا أن هناك شروط لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية، أن تكون العروسة يتيمة الأب أو الأم أو الاثنين، وهل لها مصدر دخل، وهل هي عاملة، ووهل هي من ذوي الهمم أم لا، وعلى أساسها يتم منح العرائس جهازهم وفقًا للأولوية، موضحًا أن المبادرة بدأت في القاهرة الكبرى، وقبل نهاية العام سيتم تنظيم احتفالية أخرى لتجهيز العرائس في جنوب الصعيد قبل نهاية العام الجاري.

ونوه، بأن الدعم المقدم في مبادرة "دكان الفرحة " للعروسة يصل إلى 30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهتدف 500 عروسة، تم تجهيز 100 عروسة منهم حتى الآن.
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