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بإطلالة هادئة.. نسرين طافش تستعرض أناقتها على Instagram

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:49 ص
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نسرين طافش
نسرين طافش
هبة أحمد
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تحرص الفنانة نسرين طافش على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


حيث نشرت نسرين مجموعة صور جديدة لها، ظهرت نسرين فى الصور وهى ترتدى فستان كط طويل باللون الأحمر، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها الرائعة مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً، ولاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من قبل متابعيها، وعلقت نسرين على الصورة قائلة: "يومكم حب".

آخر أعمال نسرين طافش السينمائية

وفي سياق آخر، يُشار أن نسرين شاركت مؤخرًا في فيلم "نادي الرجال السري" والفيلم بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدوانى،بيومي فؤاد، و من تأليف أيمن وتار،  إخراج خالد الحلفاوي.


آخر أعمال نسرين طافش الدرامية

ومن الجدير بالذكر، أن آخر أعمال نسرين الدرامية مشاركتها فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من تأليف محمد البطوش، إنتاج تلفزيون أبو ظبي، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

بإطلالة هادئة.. نسرين طافش تستعرض أناقتها على Instagram
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