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رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل شباب الباحثين الأفارقة المشاركين بالمنتدى العربي الأمريكي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، شباب الباحثين من جامعة الإسكندرية المشاركين في المنتدى العربي الأمريكي لمتصدري العلوم والهندسة والطب، الذي يعقد في الفترة من 17-19 نوفمبر، والمنظم من خلال تعاون بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية العلوم والطب والهندسة الأمريكية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة تقدم العلوم الكويتية، ومؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس جامعة الإسكندرية في بيان، إن المنتدى يشارك فيه 52 من شباب الباحثين الحاصلين على منح حوض النيل التي تقدمها جامعة الإسكندرية للدول الأفريقية، بالإضافة إلى ٧ من شباب الباحثين من جامعة الإسكندرية.

وأضاف أن المنتدى يتضمن خمس جلسات علمية تتناول موضوعات بينية في مجالات مصادر المياه، الذكاء الاصطناعي، الأمراض المعدية، تقنيات الاستشعار ومرونة المجتمع، ويقدم فرصة جيدة لاستعراض أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية في موضوعات هامة جدا للدول العربية مثل المياه والذكاء الاصطناعي والأمراض المعدية وهو كذلك فرصة ممتازة لشباب العلماء فى الدول العربية لإنشاء شبكات تعاون مع نظرائهم من العلماء الشباب فى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك فيما بينهم وتشكيل فرق بحثية مشتركة.
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