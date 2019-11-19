صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

بورصة الكويت .. ارتفاع جماعي للمؤشرات مع بداية التعاملات

جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدعم قطاع البنوك ،

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 33.68 نقطة ليصل إلى مستوى 5782.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 45.21 نقطة ليصل إلى مستوى 6324.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% رابحاً 9.87 نقطة ليصل إلى مستوى 4722.15 نقطة ،

وجرت التداولات ببورصة الكويت اليوم ، على عدد 109.3 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون دينار كويتى عبر 4364 صفقة.