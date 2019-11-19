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صعود جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:36 ص
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نيفين سمير
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بورصة الكويت .. ارتفاع جماعي للمؤشرات مع بداية التعاملات
إستهلت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، بدعم قطاع البنوك ، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 33.68 نقطة ليصل إلى مستوى 5782.57 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.72% رابحاً 45.21 نقطة ليصل إلى مستوى 6324.80 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% رابحاً 9.87 نقطة ليصل إلى مستوى 4722.15 نقطة ، وجرت التداولات ببورصة الكويت اليوم ، على عدد 109.3 مليون سهم بقيمة 23.5 مليون دينار كويتى عبر 4364 صفقة.
بورصة الكويت .. قطاع العقارات يتصدر القطاعات المرتفة اليوم
وعلي مستوي أداء القطاعات ببورصة الكويت ، فقد جاء قطاع العقار علي رأس القطاعات المرتفعة ، بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.82%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.02%.
بورصة الكويت .. تعرف علي الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً
وعن الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.13%، تليه شركة الديرة القابضة بنسبة 10.66%، ثم شركة الإنماء العقارية بنسبة 8.89%، فيما تصدر سهم "شركة مجموعة الرأى الإعلامية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.30% ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 8.96%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.20%.
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