الأهلي يحدد موعد تدريبات "جيرالدو"

يعود الأنجولي جيرالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدا الأربعاء؛ للانتظام في مران الفريق، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهتي جامبيا والجابون، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.



ويستعد الأهلي لمباراتي الجونة في الدوري ثم النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



ويخوض الأهلي المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي تتضمن مباراة ودية اليوم أمام فريق الاتصالات، ويسعى من خلالها رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز اللاعبين المتواجدين مع الفريق.



وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر الأوليمبي لبطولة أمم إفريقيا والتي ستؤهل لأولمبياد طوكيو 2020، وخوض منتخب مصر الأول لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

