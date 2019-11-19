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عاجل.. تصريح مثير من شوبير عن منتخب مصر وتشكيل البدري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:35 ص
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شوبير
شوبير
علي نبوي
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انتقد الإعلامي أحمد شوبير المستوى الذي ظهر عليه منتخب مصر في مباراة الأمس أمام جزر القمر والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وأضاف في تصريحات إذاعية :"ربنا بيحبنا لأن ما حدث بالأمس في الكرة هو ستر من عند الله وربك بالمنكسرين جابر، لأننا واجهنا فريق جزر القمر".

وتابع :"الجميع من البداية عقب إجراء القرعة تفاؤلنا خيرًا بأنه مبروك علينا الصعود لأمم إفريقيا.. بعد بداية التصفيات وتعادلنا مع كينيا والذي بمثابة مكسب، فمباراتنا مع كينيا واحدة من أسوء مباريات منتخب مصر منذ دخول كرة القدم إلى مصر ومنذ أن بدأنا لعب كرة القدم".

وواصل :"بعد التعادل مع كينيا طالبنا بالاهتمام بمباراة جزر القمر، فقبل المباراة بساعات شعرنا بالقلق بعد نتائجه مع المغرب أو الفوز على توجو".

وأوضح :"بداية المباراة بالأمس كانت جيدة مع منتخب مصر، وكنا قريبين من إحراز هدف التعادل، لكن عقب مرور الربع ساعة الأولى اتقلبت الأمور تمامًا وأصبح الضغط من جانب جزر القمر وتصدى محمد الشناوي لأكثر من فرصة خطيرة".


وأشار: "تشكيل حسام البدري بالأمس به بعد الغرابة نوعًا ما، لكن في الشوط الثاني كان الضغط أكثر على منتخب مصر وأهدر جزر القمر أكثر من فرصة محققة، ولم أرى منتخب مصر في مباراة الأمس".

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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر حسام البدري اخبار الرياضة احمد شوبير

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