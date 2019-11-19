Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا تعرض بيع "سو-35" على تركيا

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

قال رئيس شركة الدفاع الحكومية الروسية روستك يوم الاثنين، إن روسيا عرضت بيع الطائرات المقاتلة من طراز سو 35 على تركيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس.

ونقلت "تاس" عن قائد "روستك" سيرجي تشيمزوف قوله على هامش معرض دبي للطيران 2019: "لقد قدمنا ​​مقترحاتنا لتركيا وعرضنا "سو-35" ولازالو يفكرون في الأمر حتى الآن. عندما يتخذون قرارًا، نحن مستعدون للبيع بينما الصناعة مستعدة لإنتاج كلاً من "سو- 57" .

ومن جانبه صرح، ديمتري شوغاييف رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني يوم الاثنين، إن موسكو ستحتاج إلى مزيد من عمليات الشراء الدفاعية من قبل تركيا قبل النظر في بيعها مقاتلي "سو-57" الأكثر تقدمًا.

ومنذ تعليقها من برنامج "أف-35" بقيادة الولايات المتحدة هذا العام، تسعى تركيا للحصول على بدائل لاستبدال أسطولها القديم من طراز إف16.

قامت الولايات المتحدة بإزالة تركيا من برنامج بناء مقاتلات "أف-35" بعد وصول أول شحنة من أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" إلى تركيا في يوليو، وما زالت تحاول إقناع أنقرة بالانسحاب من الصفقة مع موسكو.

وقد صرح بعض المسؤولون الأمريكيون، إن الطائرة "إس-400" تشكل تهديدًا للأنظمة العسكرية الأمريكية، ولا سيما الطائرة المقاتلة الشبح طراز "إف-35"، وحذرت مرارًا وتكرارًا من فرض عقوبات إذا قامت تركيا بتثبيت النظام الروسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سو-35 روسيا تركيا بيع

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 21 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد : الأطباء أخبروني أن علاقتي بكرة القدم انتهت!

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 5 ساعات

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

موضوعات متعلقة

مغامرة "الصواريخ الروسية" تحرم تركيا من مقاتلات أف 35 الأمريكية

مشروع قانون في الكونجرس لمنع تسليم "إف 35" لتركيا

روسيا تعرض على تركيا بيع طائرات مقاتلة من طراز Su-35

"أردوغان" يدرس إمكانية شراء مقاتلات روسية من طراز سو 35

اكتمال أول شحنة من طراز S-400 إلى تركيا.. وأنقرة تخطط لشحنة ثانية

مسؤول روسي: "أردوغان" مهتم بمقاتلة ميج-35

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status