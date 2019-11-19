هاجر الشرنوبي تذكر معلومة عن تربية الخيل

تهتم الفنانة هاجر الشرنوبي بمشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت هاجر صورة جديدة لها،ظهرت في الصورة وهي مُرتدية جاكيت جينز "مقطع"، و بجانبها حصان، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.



وعلقت هاجر على الصورة قائلة:"للخيل عزة لا يفهمها المرء بسهولة، تحزن ولا تبوح، تتألم ولا تنكسر، ولما يفيض بها الكيل تموت، لكنها تموت واقفة"، وحظيت الصورة على إعجاب كبير من قبل متابعيها.



مشاركة هاجر الشرنوبي في "بلا دليل"



وفي سياق آخر، يُشار إلى أن هاجر تشارك حاليا في مسلسل "بلا دليل" والمسلسل ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، والمسلسل بطولة خالد سليم،نيكولا معوض، درة، عمر الشناوى، حازم سمير،أشرف زكي، جمال عبد الناصر، إسلام جمال، وأنعام الجريتلي، أحمد كرارة ديانا هشام، مها نصار، وهو قصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي.





مشاركة هاجر الشرنوبي في "حواديت الشانزلزيه"





ومن الجدير بالذكر، أن هاجر يعرض لها حاليًا على قناة one مسلسل" حواديت الشانزلزيه"، والمسلسل بطولة إنجي المقدم، مي سليم،إياد نصار، عارفة عبد الرسول،إدوارد، عزوز عادل، هادي خفاجة،ومن إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.