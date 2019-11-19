الطالع الفلكى الثّلاثَاء 19/11/2019..بَاقَة وَرد!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى الحادية عشرة و 11 دقيقة ليلاً ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الثالثة و 54 دقيقة بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى الخامسة و 52 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 10 هاتُور قبطى ، 19 تِشْرين ثَانِ رُومى، 22 رَبيعٍ الأوّل، ميمُون للغاية ، يوم نشاط وإنتاج فى الحقول الزّراعيّة والوِرَش الصّناعيّة فى ثقافة قدماء المصريين ، الأعمال الإنتاجيّة مُبَاركة اليوم بمشيئة الله تَعَالى.





قال الحكيم المصرى: - أرُوح للنّور يابا ، لمصر بلد العلم.(خالد النّبوى من فيلم المهاجر-1994)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

إحتفاليّة مصريّة فى ثقافة قُدماءالمصريين للإحتفال وتقديم الشكروالإمتنان لِمَن نفعو المُجتمع بأعمالهم من الزراعة والبناء والتشييد ومشاريع النفع العام ،كما أنه مسعود للغاية لوضع حجر الأساس لبناءٍ جديد أو للبدء بالعمل فى مشاريع النفع العام الجديدة للمُجتمع ، بمشيئة الله تَعَالى.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين، إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ، تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*(المرّيخ ينتقل للعقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج الميزان ليدخل برج العقرب فى التاسعة و40 دقيقة صباحاً ، وسوف يبقى فيه ليُغادره للقوس فى الحادية عشرة و 37 دقيقة ظهر يوم 3 يناير 2020 ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 22 نوفمبر)

عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 9 ديسمبر))

الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس فى 1 نوفمبر))

(القمر) ------ فى الأسد.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

المرّيخ) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 3 يناير))

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 2 ديسمبر 2019)





المريخ كوكب الطاقة والنشاط يحكم الحَمَل و العقرب وعلى ذلك فقد حلّ سيّداً فى بيته ،العقرب يرمز للعمل دون ضجّة (تحت سطح البحر) وعليه فالمشاريع الجديدة بالإمكان البدء فيها لكن فى كتمان للإبتعاد عن أنظار المُنافسين ، العقرب يرمز لإنتقال سائل من جسد لآخَر وعلى ذلك فالأداء الزوجى فى إرتفاع يعد المتزوّجين بشهرعسل جديد ، برج العقرب مشهور بالشكّ والإرتياب لذلك هى فترة مناسبة للكشف عن صديق لفترة طويلة لكنه يُضمر الغيرة والحسد كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ،مراجعة النفقات اليوميّة لأسرتك ،التفتيش دون ضجة خلف الأبناء لفحص مستواهم الدراسى والتربوى لتقييمه أو كشف سلوك غير منضبط والسعى لتقويمه ، هذا ليس الوقت الملائم لإثارة غيرة الزوج/الزوجة ولو بنيّة تجديد الحبّ أو تحريك المياه الراكدة فعواقب الغيرة لدى بُرج العقرب ليست لطيفة.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إن تعامل معك أحدهم بعصبيّة أو فظاظة فلا ترد عليه خشونته فربّما كانت بسبب ضغط ، إذا عُرِفَ السبب بَطُلَ العَجبْ.





برج الثور: لطشة برد واردة الحدوث فاحرص على ملابسك الثقيلة، نجاحك قد يجذب عيون الغيرة والحسد فاحتفل بنجاحاتك فى جوٍ من الكتمان.





برج الجوزاء: رُبّما قمت بدور الرجل الطيب الذى يرغب بإسعاد الجميع دون الإلتفات لنفسك ،لكن بالتوازى ركّز على نشاط نافع لنفسك وأسرتك لأنّ فاقد الشبئ لايُعطيه.





برج السّرطان: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لاتطلب سوى الإحترام والتقدير،تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج العذراء: إبتعد عن التدخل فى شئون الآخرين و اهتم بشئونك ومصلحتك، لا توجّه النصيحة إلا لمن يستحقها ، ويُقدّرها.





برج الميزان: التردّد ليس سيئاً فى حد ذاته طالما قمت بإعادة التفكير أكثرمن مرّة قبل إتخاذ أى قرار،فى علاقاتك العاطفية إستَشِر كبارشيوخ العائلة خاصّةً الإناث.





برج العقرب: الحظ حليفك وأعند الأقفال ينفتح أمامك بمجرد لمسه بمشيئة الله تَعَالى ، وظّف موجة الحظّ فى إنهاء أعمال كبيرة أو تحتاج لمجهود مرتفع.

برج القوس: منزلك قد يعج بالأقارب والأصهار فى جوّ إحتفالى يعيد لك حيويّتك لتشعر بأنك بؤرة الإهتمام من الجميع ، وتقوية علاقاتك بِذَوى رَحِمِكْ.





برج الجدى: إن لم تتعلم من أخطاء الماضى فعلى الأرجح ستكرر نفس الخطأ لتُعانى نفس العواقب ، تذكر ذلك عند بدء مهمة عمل أو عاطفة جديدة.

برج الدّلو: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الحوت: بعد التمحيص تتأكد من حُسن النّوايا لصديق جديد لكن عليك بالإحتفاظ بمساحة فاصلة، كما يقول المثل ، حرّصْ من أخوك ولا تخوّنُهْ.



