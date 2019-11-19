رئيس "صناع الحياة": انخفاض نسبة الغياب في أحد المدارس بعد 3 شهور من مبادرة "أولادنا في عنينا"



وأشار "زمزم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون توقيع الكشف على 100 ألف طالب ضمن المبادرة هذا العام الدراسي، وذلك برعاية بنوك وشكات تقوم بتمويل المبادرة، فضلا على أن هناك أطباء في تخصصات مختلفة تبرعوا بالمشاركة في المبادرة.



وأضاف رئيس مؤسسة "صناع الخير"، أن استهداف الأهالي جزء أساسي من مبادرة "ولادنا في عنينا"، حيث تجرى لهم محاضرات توعية بالتغذية السليمة لأولادهم، وعدم إعطائهم دواء دون استشارة طبيب، حيث أن تناول مضاد حيوي دون ضرورة جريمة.



قال مصطفى زمزم، رئيس مؤسسة "صناع الخير"، إن هناك نحو 35 ألف طالب استفادوا من مبادرة "ولادنا في عنينا" سواء بالحصول على أدوية، أو نظارات طبية، أو إجراء عمليات، كاشفا أن نسبة الغياب في المدارس انخفضت بعد 3 شهور من المبارة، بسبب حل ما كان يعيق الطلاب عن الذهاب للمدرسة.