مؤشر سوق دبي المالي ينمو بنسبة 0.54% في مستهل جلسة اليوم





مؤشر سوق دبي المالي يربح 14.5 نقطة بالتعاملات الصباحية





إستهل سوق دبي المالي تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.54% رابحا 14.59 نقطة ليصل إلى مستوى 2696.70 نقطة، مدفوعا بصعود 8 قطاعات ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي ،نحو 85.8 مليون سهم محققة ما قيمته 79.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1492 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.





قطاع التأمين يتصدر القطاعات المرتفعة بسوق دبي المالي





وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.91%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.96%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.





تعرف علي الأسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضاً بسوق دبي المالي





وعن الأسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضاً بسوق دبي المالي تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 12.08%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.81%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.43%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 1.44%.