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ميدو: البدري عنده خمول تدريبي وهذه أسرار تراجع المنتخب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
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ميدو
ميدو
علي نبوي
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وصف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة بأن الحديث عن رحيل حسام البدري من منصبه كمدرب لمنتخب مصر بعد التعادل أمام كينيا وجزر القمر كالعبث، مشددًا على ضرورة ابتعاد منتخب مصر عن أجواء تصفية الحسابات.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"منتخب مصر الأول سئ جدا ولكن الحديث عن رحيل البدري عبث!!يجب ان يحصل البدري على فرصته كامله وان نبعد منتخب مصر عن اجواء تصفية الحسابات الشخصية".

وأضاف :"منتخبنا سيتحسن وسنتآهل لكاس الأمم ووقتها سيكون عند البدري من الخبرات الكافية مع الفريق للظهور بشكل جيد خلال البطولة ان شاء الله".

وتابع :"بدلا من الحديث عن رحيل البدري يجب ان نبحث لماذا وصل لاعبينا لهذا المستوى…تلاحم المواسم الماضية بشكل مستمر منع جيل كامل من التطور بشكل طبيعي وآضر اللاعبين بدنيا بشكل كبير".

وواصل :"إصرار المسؤولين علي لعب الدوري بدون جماهير أظهر اللاعبون بدور الكومبارسات بدلا من ان يكونوا ابطالا".

وواصل :"الكومبارس يبدع في مسرح خالي من الجماهير ويعتقد انه بطلا وعندما تظهر الجماهير يكتشف انه مازال كومبارسآ".

وأضاف:"أطالب المسؤولين باتخاذ قرار سريع بعودة الجماهير لملاعبنا بآسرع وقت ممكن…غياب الجماهير عن الملاعب مشهد لا يليق بمصر العظيمة".

وزاد :" السبب الرئيسي في تدهور مستوى منتخبنا هو التأجيلات المزيفة بدون داعي للدوري وهو ما يؤدي في النهاية إلى تلاحم المواسم وهو السبب الرئيسي في تدمير اللاعبين".

وأوضح :"هل سمعتم عن شئ اسمه الخمول التدريبي؟ المدرب مثل اللاعب مثل الطبيب مثل أي وظيفه عندما لا يمارس مهنته لأكثر من سنه يصاب بالخمول ويحتاج إلى وقت حتى يصل لافضل مستوى فني له".

وأتم حديثه :"هذا ما أصيب به حسام البدري بعد ان عمل في منصب إداري لأكثر من سنه وواثق انه سيتحسن عندما يحصل على وقت مع الفريق".
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ميدو منتخب مصر مصر حسام البدري الدوري المصري اخبار الرياضة

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