إزالة 2828 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الرابعة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.



وقال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، انه تم إزالة واسترداد 318 حالة تعد بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثامن من الموجة منها 210 حالة إزالة تعد بالبناء بمساحات 41969 متر مربع، و108 حالة إزالة زراعة على مساحة 29121 فدان 3 قيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين



في نفس السياق أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، عن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجة 14 حيث تم استرداد 1500 فدان أرض أملاك دولة تابعة للمحافظة، و30 فدان تابعة للريف المصري بالظهير الصحراوي، و3080 متر مربع أملاك دولة صرف، و9 قيراط على ارض زراعية، و1050 متر مربع مخالفة للقانون 119 لسنه 2008.



وكما تمكنت الوحدة المحلية لمركز العدوه، من استرداد 378 فدان أملاك دولة، وذلك فى اطار جهود الوحدات المحلية لتنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.