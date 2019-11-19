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مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
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أنشطة الجمعية
أنشطة الجمعية
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن الأستاذ محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأرومان، أن الجمعية فى محافظة المنيا تنفذ خلال شهر نوفمبر عددًا من المشروعات التنموية لمحمودى الدخل والخدمات الطبية للمرضى غير القادرين لأهالى المحافظة لتوفير "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد محمود فؤاد أنه فى مجال المشروعات التنموية تقوم الأورمان خلال شهر نوفمبر بتوزيع (24) مشروع تنموي لأصحاب المشاريع متناهيه الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعايا، ومساعدة زواج لعدد (20) فتاة يتيمة مقبلة على الزواج.

وأوضح أنه فى المجال الطبي تقوم الجمعية بإجراء (40) عملية عيون تنوعت ما بين عمليات المياه البيضاء، المياه الزرقاء، جراحات الشبكية، زرع القرنية،بالاضافة الى عمل ما يقرب من (32) عملية قلب، وتوقيع الكشف الطبي على مرضي غير القادرين من خلال (4) قوافل طبية بالتعاون مع مستشفى المنيا الجامعى، بالإصافة الى تسليم (7) كراسي متحركة و(5) سماعات طبية لضعاف السمع ولذوى القدرات الخاصة لمساعدتهم فى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشاد فؤاد بالتعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
مشروعات تنموية لمحدودي الدخل بمحافظة المنيا (صور)
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