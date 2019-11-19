الحقيقة والسراب.. مقارنة بين أهداف رونالدو وميسي في المنتخبات القوية والضعيفة

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال في الوصول للهدف رقم 99 رفقة منتخب بلاده بعدما سجل هدفًا في فوزه على لوكسمبورج بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.



وقللت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية من أهداف الفتى البرتغالي التي سجلها مع منتخب البرتغال، فيما أشادت بمنافسه لونيل ميسي وأهدافه مع الأرجنتين.



وأشارت الصحيفة في عددها اليوم الثلاثاء إلى أن هناك فرق كبير بين أهداف ميسي وكريستيانو مع المنتخبات.



وأضافت الصحيفة بأن كريسيتانو سجل 99 هدفا مع برتغال، 28 منها فقط ضد منتخبات تصنيفها من ضمن أفضل 50 منتخب في العالم، اي بنسبة (29%).



وتابعت الصحيفة ميسي سجل 70 هدفا مع ارجنتين، 57 منها ضد منتخبات تصنيفها من ضمن افضل 50 منتخب في العالم، اي بنسبة (82%).



وكان ميسي قد قاد الأرجنتين أمس للتعادل مع الأوروجواي في المباراة الودية بهدفين لكل فريق حيث أحرز هدفًا وصنع أخر.