عقبة تحرم برشلونة من ضم نيمار

عقبة هامة تحرم برشلونة من ضم نيمار



وكان نيمار قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ قيمة تعاقده مع النادي الكتالوني مقابل 222 مليون دولار.



وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك عائقًا يحول دون إتمام نادي برشلونة لرغبته في ضم نيمار في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر عائق قد يحرم برشلونة من استعادة نيمار في الصيف المقبل هو المقابل المادي الذي سيدفعه لباريس سان جيرمان لضم اللاعب.



وأضافت الصحيفة بأن قيمة انتقال نيمار إلى برشلونة قد تصل لـ200 مليون يورو وهذه القيمة المالية ليست متاحة أو متوفرة في النادي الكتالوني.



كما أكدت الصحيفة بأن برشلونة لن يتمكن من دفع الراتب السنوي لنيمار والذي يحصل عليه من باريس سان جيرمان.

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الفريق الكتالوني.