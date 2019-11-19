Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقبة تحرم برشلونة من ضم نيمار

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:02 ص
Advertisements
نيمار
نيمار
علي نبوي
Advertisements
يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم صفوف الفريق الكتالوني.

عقبة هامة تحرم برشلونة من ضم نيمار

وكان نيمار قد انتقل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 قادمًا من برشلونة بعد فسخ قيمة تعاقده مع النادي الكتالوني مقابل 222 مليون دولار.

وكشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك عائقًا يحول دون إتمام نادي برشلونة لرغبته في ضم نيمار في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر عائق قد يحرم برشلونة من استعادة نيمار في الصيف المقبل هو المقابل المادي الذي سيدفعه لباريس سان جيرمان لضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة بأن قيمة انتقال نيمار إلى برشلونة قد تصل لـ200 مليون يورو وهذه القيمة المالية ليست متاحة أو متوفرة في النادي الكتالوني.

كما أكدت الصحيفة بأن برشلونة لن يتمكن من دفع الراتب السنوي لنيمار والذي يحصل عليه من باريس سان جيرمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

نتيجة مباراة مصر وجزر القمر

منذ حوالي 21 ساعة

تغييرات بالجملة.. "الباز" يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر بدون تقطيع EGYPT LIVE ماتش مصر bein SPORT HD

منذ حوالي 21 ساعة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

الآن

عمرو أديب يكشف تفاصيل صفقة عسكرية لمصر تقلق أمريكا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد : الأطباء أخبروني أن علاقتي بكرة القدم انتهت!

منذ أقل من ساعتين

تابعونا الآن .. مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر رابط مجاني bein sport

منذ حوالي 21 ساعة

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

الآن

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

الآن

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

الآن

عاجل.. أول تصريح من محمد غنيم على واقعة قيام زوجته بـالجمع بين زوجين

منذ حوالي 21 ساعة

ترتيب مجموعة مصر بعد تعادل كينيا وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

«كول كورة اون live»: مشاهدة مباراة مصر وجزر القمر بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش مصر اليوم SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم شهير يعلن اعتزاله التمثيل ويتحول لداعية إسلامي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:28 م

مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا بث مباشر Time Sportمجانا

«يلا شووت» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر TIME SPORT كورة لايف YALLAKORA رابط ماتش مصر YouTube تايم سبورت

07:32 م

صورة فاضحة لممثلة شهيرة مع مدربها الخاص داخل الجيم

06:45 ص

TIME SPORT يوتيوب: مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

07:45 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر TIME SPORT يلا شوت beIN SPORT المفتوحة رابط ماتش مصر LIVE

07:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status