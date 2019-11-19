بـ"أسلحة نارية وذخائر".. القبض على صاحب مخبز في الهرم

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على صاحب مخبز بلدي وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بمنطقة الهرم، غرب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الهرم ومعاونه الرائد إسلام السيد، مفادها قيام "احمد. م. س. س"، 43 سنة، صاحب مخبز بلدي كائن منشأة البكاري، دائرة القسم مقيم بذات العنوان، بعرض بندقية خرطوش للبيع.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استئذان النيابة العامة وتمكنت القوات من ضبطه بالمخبز المشار إليه وبحوزته بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة معدله (مجهولة العيار)، 2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62 × 39 مم، كباس بروحين محلي الصنع، 76 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى 1610 جنيه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.



وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والهاتفين المحمولين لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجاري العرض علي النيابة العامة لتولى التحقيقات.

