جيمس فان دير بيك يبكي.. ويكشف عن معاناة زوجته من الإجهاض

لقد عانى جيمس فان دير بيك للتو من أسوأ كابوس لوالد متوقع - فقد نجم داوسون كريك وزوجته كيمبرلي الطفل الذي كانا يتوقعانه، هذا الإجهاض شكل تهديدًا مخيفًا ومروعًا لكيمبرلي.



بعد أن كشف جيمس فان دير بيك عن تعرض زوجته كمبرلي بروك لإجهاض آخر في حلقة الثامن عشر من نوفمبر من برنامج DWTS، شرح فيما بعد كيف كان هذا الإجهاض مختلفًا عن البقية، كتب جيمس على إنستجرام، جنبًا إلى جنب مع صور لابنته أوليفيا البالغة من العمر تسع سنوات: "لقد مررنا بهذا من قبل لكن لم نكن بهذا الوقت المتأخر من الحمل".



اتخذت حلقة DWTS في 18 نوفمبر، منعطفًا عاطفيًا عندما تبادل جيمس فان دير بيك البالغ من العمر 42 عامًا، أخبارًا مفجعة أثناء العرض: "مرت زوجتي كيمبرلي بروك بأسوأ كابوس لكل والد متوقع"، أعلن جيمس أمام حشد مذهل قبل أدائه الثاني في الليلة مع شريكته إيما سلاتر.



وأضاف: "إن الروح الصغيرة التي توقعنا الترحيب بها في عائلتنا أخذت اختصارًا لأي شيء يكمن وراءها، أنت لا تعرف أبدًا لماذا تحدث هذه الأشياء، هذا ما أخبرته أطفالي".



في هذه المرحلة، بدأت الدموع تملأ عيون جيمس، إنه يكسرك إنه يفتح قلبك ويعمق تقديرك، جيمس الذي كان يبكي أخبر مشاهدي قناة ABC، على الرغم من الخسارة، لم ترد كيمبرلي أن ينسحب جيمس من منافسة ليلة الإثنين، وأضاف قائلا: "لم أكن أعتقد حقًا أنني سأرقص الليلة، ولكن كيمبرلي من سريرها في المستشفى قالت: "لم أنتهي من مشاهدتك ترقص"، وقال: "كيمبرلي، أنا أرقص من أجلك، أنا أرقص لأجلنا".



كما حركت كلمات جيمس طفلته الكبرى، الابنة أوليڤيا ذات ال٩ سنوات، التي كانت هي ايضًا جالسة بين الحضور، وبعد أن ذهب جيمس إلى أداء أغنية Hozier ""Take Me To Church ــ وهي الأغنية التي اكتسبت "معنىً جديدًا بالكامل" في أعقاب الإجهاض ــ أخذ جيمس أوليفيا، التي بدأت بالبكاء، كانت ليلة حزينة، إذ كانت لا تزال تبكي عندما تحدث جيمس الى المضيفة إيرين أندروز وراء الكواليس، إضافة إلى هذا الخبر المحزن كان القضاء الصادم الذي ترك معجبي DWTS في ضجة.



كان هذا هو الطفل السادس لجيمس وكيمبرلي، بعد أن كشف الوالدان عن أخبار الحمل في 7 أكتوبر، لقد كان وقتًا مثيرًا، لأن كيمبرلي قد كشفت بالفعل عن حالات إجهاضها الثلاث في منشور على انستجرام في سبتمبر 2018، حيث قالت: "لقد عانيت من ثلاث حالات إجهاض، كل الحمل حوالي 10 أسابيع، سمحت لهم كل ذلك يحدث بشكل طبيعي، كان لدي زوج محب، وفريق ولادة رائع، وشعرت بالاعتماد عليه روحيًا، وحتى في أفضل الظروف، فقد كسروا كل قلبي، لقد دمرت كل مرة بعد واحدة منهم، جلست في الحمام أبكي لمدة خمس ساعات تقريبًا، ولحسن الحظ، أنا في سلام تام معهم الآن ولدي خمسة أطفال".



وأضافت: "الأطفال الخمسة جميعهم في العاشرة من عمرهم، بالإضافة إلى أوليفيا، يتشاركون بناتهم أنابيل 5 سنوات، إيميليا 3 سنوات، وغويندولين 16 شهرًا، وجوشوا 7 أشهر".



في حين أن كل عملية إجهاض قد تركت جيمس وكيمبرلي حزينان، إلا أنهما لم يتوانا عن الحديث عن موضوع المحرمات، سمح الوالدان بعرض مقطع من الموجات فوق الصوتية لكيمبرلي في حلقة 8 أكتوبر من DWTS، على الرغم من الأخبار المخيبة للآمال التي تلقوها من مواعيد الطبيب السابقة: "لقد كان لدينا بعض المواعيد التي اكتشفنا فيها أننا لم نقم بإضافة عائلتنا ولذا قرر كيمبرلي القيام بذلك على الكاميرا "الموجات فوق الصوتية"، وفتحه والسماح للناس بالاطلاع على التجربة، فقط لتشجيع الناس على التحدث عنه، أخبر جيمس هوليود لايف وغيره من المراسلين بعد بث حلقة 8 أكتوبر من DWTS.