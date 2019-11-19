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العميد يفتح النار على نجوم منتخب مصر ويدافع عن إقالة البدري

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:08 ص
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علي نبوي
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أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بأن مشكلة الفراعنة في الوقت الحالي ليست لها علاقة بالفنيات ولكن لاعبو المنتخب يفتقدون إلى الروح.

وأضاف في تصريحات إذاعية :"المنتخب لا يحتاج إلى فنيات ولكنه يحتاج إلى الروح الغائبة عنه منذ بطولة أمم إفريقيا الماضية والتي خرجنا منها في دور الثمانية".

وتابع :"الجميع تعاطف مع منتخب مصر الأوليمبي بسبب الروح العالية الموجودة على الرغم من بعض الأخطاء الفنية في الملعب".

وأوضح :"كنت أتمنى في الفترة الماضية أن يعمل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري على جزيئة اللعب بروح وتجديد الدفاعية للاعبين، فنحن لا نرى أي روح من اللاعبين".

وأشار :"في الأجيال السابقة بعد 10 دقائ ق من المباراة كان الجميع يشعر بقيمة اللاعبين وبروحهم في الملعب، وأنا أؤكد بأننا نفتقد إلى الروح والضغط العالي ليس موجودًا".

وعن مطالبة البعض برحيل البدري قال :"الكلام عن رحيل حسام البدري في الوقت الحالي ليس منطقيا ولا بد أن يستمر فهو مدرب "حفظ" لاعبي منتخب مصر ويجب عليه أن يعلم جيدًا أين مفاتيح الفوز".

وأردف :"ليس عيبا أن يقوم الجهاز الفني بعرض مباريات سابقة لمنتخب مصر للاعبين الحاليين من أجل تجديد الدوافع لهم".

وزاد :"هناك معايير ومقاييس لاختيار اللاعب الدولي، فليس أي لاعب يصلح للمنتخب أتمنى أن يضم اللاعب الذي يعلم جيدًا قيمة منتخب مصر".

وأتم حديثه :"أقدم نصحية للكابتن حسام البدري أتمنى أن تعمل على جزئية الروح، في بطولة 2006 لم نكن الأفضل فنيا ولكننا كان هناك روح وكانت سببًا في التتويج باللقب".
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