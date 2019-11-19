العميد يفتح النار على نجوم منتخب مصر ويدافع عن إقالة البدري

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق بأن مشكلة الفراعنة في الوقت الحالي ليست لها علاقة بالفنيات ولكن لاعبو المنتخب يفتقدون إلى الروح.



وأضاف في تصريحات إذاعية :"المنتخب لا يحتاج إلى فنيات ولكنه يحتاج إلى الروح الغائبة عنه منذ بطولة أمم إفريقيا الماضية والتي خرجنا منها في دور الثمانية".



وتابع :"الجميع تعاطف مع منتخب مصر الأوليمبي بسبب الروح العالية الموجودة على الرغم من بعض الأخطاء الفنية في الملعب".



وأوضح :"كنت أتمنى في الفترة الماضية أن يعمل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري على جزيئة اللعب بروح وتجديد الدفاعية للاعبين، فنحن لا نرى أي روح من اللاعبين".



وأشار :"في الأجيال السابقة بعد 10 دقائ ق من المباراة كان الجميع يشعر بقيمة اللاعبين وبروحهم في الملعب، وأنا أؤكد بأننا نفتقد إلى الروح والضغط العالي ليس موجودًا".



وعن مطالبة البعض برحيل البدري قال :"الكلام عن رحيل حسام البدري في الوقت الحالي ليس منطقيا ولا بد أن يستمر فهو مدرب "حفظ" لاعبي منتخب مصر ويجب عليه أن يعلم جيدًا أين مفاتيح الفوز".



وأردف :"ليس عيبا أن يقوم الجهاز الفني بعرض مباريات سابقة لمنتخب مصر للاعبين الحاليين من أجل تجديد الدوافع لهم".



وزاد :"هناك معايير ومقاييس لاختيار اللاعب الدولي، فليس أي لاعب يصلح للمنتخب أتمنى أن يضم اللاعب الذي يعلم جيدًا قيمة منتخب مصر".



وأتم حديثه :"أقدم نصحية للكابتن حسام البدري أتمنى أن تعمل على جزئية الروح، في بطولة 2006 لم نكن الأفضل فنيا ولكننا كان هناك روح وكانت سببًا في التتويج باللقب".