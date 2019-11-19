والدة مبابي تحسم الجدل.. أغلى صفقة في التاريخ إلى ريال مدريد

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد



ويرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.



ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" فإن والدة مبابي أخبرت ريال مدريد بعدم تجديد اللاعب لعقده مع باريس سان جيرمان وأنه يرحب بالانضمام للنادي الملكي.



وأضافت التقارير بأن والدة اللاعب أكدت لمسئولي النادي الإسباني بأن مبابي يفضل اللعب لريال مدريد، وأن حلمه هو اللعب بقميص النادي الملكي.



وكان باريس سان جيرمان قد قدم عرضا خياليا لمبابي بتجديده عقده مقابل 40 مليون يورو في الموسم.





وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي في صفقة ستكون الأغلى بالتاريخ، خاصة أن اللاعب يستحق الكثير نظرا لصغر سنه وقدراته الكبيرة.

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا بأن هناك خطوة جديدة في عملية انتقال الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان إلى نادي ريال مدريد الإسباني.