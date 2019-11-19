عقب التمديد الثالث.. "هواوي": الحكومة الأمريكية مستمرة في معاملتنا بطريقة غير عادلة

أكدت شركة هواوي الصينية أنه لن يكون لمنح وزارة التجارة الأمريكية التمديد الثالث للرخصة العامة المؤقتة لمدة 90 يوماً تأثيراً هاماً على أعمال الشركة بأية طريقة، وأن هذا القرار لايغير من حقيقة أن الحكومة الأمريكية مستمرة بمعاملة "هواوي" بطرقة غير عادلة.





وقالت "هواوي" في بيان لها اليوم الثلاثاء: "منذ فترة طويلة تعتبر أن قرار وزارة التجارة الأمريكية إضافتها لقائمة الكيانات قد تسبب فعلياً بضرر أكبر للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من هواوي، باعتبار أن تبعاته تمثلت باضرار اقتصادية كبيرة للشركات الأمريكية التي ترتبط بها هواوي في مجال الأعمال، وأدى لتعطيل علاقات التعاون والعمل المشترك، ونتج عنه تقويض الثقة المتبادلة، أحد المحاور الهامة التي تعتمد عليها سلسلة التوريد العالمية.





وجددت هواوي بهذه المناسبة دعوتها للحكومة الأمريكية لوضع حد لهذه المعاملة الجائرة بحق الشركة ورفع اسمها من قائمة الكيانات.