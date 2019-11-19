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أحمد حداد يحتفل بـ15 سنة من الأمسيات الشعرية الغنائية في ساقية الصاوى.. الثلاثاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:39 ص
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أحمد حداد
أحمد حداد
أحمد رمضان متولي
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يحتفل الشاعر أحمد حداد، بمرور 15 عاما من الأمسيات الشعرية الغنائية فى ساقية الصاوى، وذلك يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 فى تمام السابعة و النصف مساء، تحت عنوان "عوٌد أحمد" بأمسيه " مانتهاش".

 

وتعرض أمسية "عودٌ أحمد " مختارات من أشعاره و أغانية على مدى هذه السنوات  بصوت الفنانات فاطمة عادل و داليا الجندى وهن أيضا عضوات فرقة رترو التى أسسها حداد عام 2017 .

 

أحمد حداد شاعر وسينمائى مصرى ولد عام 1984 ونشر أول دواوينه و هو فى سن 15 سنة تحت عنوان "الورد اللى بيطلع" وتلاه ست دواوين شعرية أحدثهم "مزاج سيادتى" دار الشروق 2018.

 

تخرج أحمد حداد من المعهد العالى للسينما قسم سيناريو عام 2006 و هذه الخلفية السينمائية اثرت على طريقة إعداد و عرض أمسياته الشعرية التى يتخلى فيها دوما عن الإلقاء الكلاسيكى للشعر و يتشابك فيه الشعر مع الأغنية بطريقة درامية اشبه بالمسرح الغنائى أو الأوبريت.

 

هذا النوع من الأمسيات لاقى قبول كبير عند الشباب لأنه يخرج عن المألوف فى الأمسيات الشعرية. الشىء الذى شجع أحمد حداد للمشاركة فى أمسيات شعرية فى الحرم الجامعى المصرى سواء فى جامعة القاهرة أو المنصورة. وفى خارج مصر فى المركز الثقافى المصرى بباريس عام 2010 وجامعة كانت 2012 وفى لندن 2013.

 

منذ عام 2004 أرتبط أسم أحمد حداد بالعديد من الفرق المستقلة المصرية و التى نجحت من خلال كلماته فى التعبير عن الروح المصرية الأصيلة و الشابة . على سبيل المثال فرقة فيروز كراوية وفرقة إسكندريلا وفرقة وسط البلد التى أتخذت من قصيدة أحمد اسم ألبومها الأحدث "بنطلونى الجينز".

 

كما تعاون حداد مع نجوم الفن أمثال على الحجار و وجيه عزيز و يحيي غنام و منير الوسيمى و شريف الوسيمى . كذلك  كتب حداد العديد من الأغانى الدرامية لأفلام تسجيلية و مستقلة  مثل فيلم " مكان أسمه الوطن " للمخرج تامر عزت .

 

 

 

وفى عام 2017 كون أحمد حداد فرقة رترو , named Retro, الشعرية الغنائية و معه صوتين من أعذب الأصوات الغنائية النسائية و هن الفنانة داليا الجندى و الفنانة فاطمة عادل.

 

ولأحمد حداد أفلام روائية مستقلة وقصيرة و لا تخلو من الشعر و الغناء أيضا

 

دواوين أحمد حداد

 

الورد اللى بيطلع  عن المركز المصرى العربى 2000

 

 حبه تراب عن دار ميريت 2007

 

دولاب الهدوم عن دار ميريت 2008

 

بشويش عن دار العين 2011 و الحائز على جائزة الدولة لأحسن ديوان شعر بالعامية عام 2012

 

عزيزى فلان عن دار الشروق 2013

 

بطلوع الروح عن دار إبن رشد  2017

 

مزاج سيادتى عن دار الشروق 2018 

 

أفلام

 

كل البنات بتحب الشوكولاته All girls love chocolate 2008

 

Remote Control 2011 ريموت كنترول

 

Alexandria 2012 اسكندرية و قد تم عرضه فى مهرجان الأسكندرية السينمائى فى نفس السنة 

 

The wife of Mr. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=T-2rtxrNG4U"Naguib 2016 حرم مسيو نجيب

 

Sebertaya Spirit burner 2013 سبرتاية

 

Mashahed Aflam Movie Scenes 2017  مشاهد أفلام و قد تم عرضه فى مهرجان الإسكندرية  السينمائى فى نفس العام

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