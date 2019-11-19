الطائرات الليبية تدمر 19 مدرعة تركية في مصراتة

دمرت الطائرات الحربية الليبية، 19 مدرعة تركية خزنت في منطقة صناعية بمدينة مصراتة، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري.

وشن سلاح الجو الليبي، غارات على أهداف في مدينة مصراتة، دمر خلالها أيضا مستودعات "أسلحة وذخائر وصواريخ".

وفي بيان للجيش الليبي قال فيه: "بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، تم رصد ومتابعة عملية نقل 19 مدرعة، بواسطة السفينة المدنية التركية، كوسافاك، رست من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة يوم الاثنين الموافق 18/11/2019 والتي تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات وفق خططهم المعروفة لأجهزتنا الاستخباراتية، وهو ما يشكل خرقا جديدا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة".

و سرد البيان وقائع الغارات مشيرا إلى أن سلاح الجو استهدف المدرعات التركية يوم وصولها إلى المستودعات، وتمكنت الطائرات من "إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات، وقد عادت طائراتنا لقواعدها سالمة".

وأعلنت مواقع إخبارية محلية في مدينة مصراتة بأن طائرات معادية شنت غارات عنيفة على المدينة، استهدفت مصانع بمنطقة الرويسات الصناعية.

كما أعلن قسم الحوادث والطوارئ بمركز مصراتة الطبي أنه استقبل 13 مدنيا تعرضوا لإصابات خفيفة، جراء الغارات التي نفذتها طائرات تابعة لقوات حفتر.