جزيرة مجاويش للسحر والجمال.. مياه صافية ورمال ناعمة تخطف أنظار السياح بالغردقة (صور)



"8 ساعات وقت الرحلات البحرية على الجزيرة"



تنطلق اللنشات السياحية من المارينا في 9 صباحا متجه إلى الجزيرة، للقيام بالعديد من الأنشطة البحرية المختلفة، وفي طريقك إلى الجزيرة تشاهد اسراب من الدلافين تحديدًا بمنطقة الفانوس وتلك المشاهد تجذب أنظار السياح إليها للاستمتاع بها.



" مياه شفافة ورمال ناعمة "



عند وصولك جزيرة مجاويش تخطف أنظارك المياه الشفافة والرمال الناعمة والشواطئ الرملية الخلابة والتي يمكث عليها السياح مستقبلين أشعة الشمس لفترات طويلة.

تعد محافظة البحر الأحمر، من المحافظات الغنية بالعديد من العناصر المهمة والحيوية وأهمها سواحل البحر الأحمر الذي يتمتع بالعديد من الجزر والشواطئ الرملية الخلابة، والذي يحوي بداخله العديد من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض والأسماك النادره والشعاب المرجانية.وتقع في نطاق البحر الأحمر، العديد من الجزر الخلابة والتي تتمتع بنقاء وصفاء مياهها ورمالها والأسماك النادره والشعاب المرجانية الخلابة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم."جزيرة مجاويش من أكبر جزر الغردقة"تعد جزيرة "مجاويش" من أكبر جزر مدينة الغردقة السياحية والتى يسمح للسياح فيها بممارسة كافة الرياضات المائية المختلفة مثل ركوب الأمواج والغوص والغطس فى مياهها الصافية الزرقاء والتى تضم الشعب المرجانية والأسماك النادرة فى أعماقها البحرية،وأصبحت الجزيرة في الآونة الأخيرة من الوجهات السياحية المهمة فى مدينة الغردقة،حيث حازت على الإهتمام من قبل محافظة البحر الأحمر والتى قامت بتوفير كافة الخدمات السياحية والمرافق الإجتماعية التى يحتاجها الزوار من السياح."تبعد 7 كيلو مترا عن مدينة الغردقة"وتقع جزيرة مجاويش على بعد 7 كيلو مترات ونصف جنوب شرق مدينة الغردقة،وتضم الجزيرة العديد من الشواطئ الرملية الناعمة،بالإضافة إلى القرى السياحية الشهيرة والتى تمتد على مساحة ثماني مائة وخمسين ألف متر مربع،ويرجع تاريخ الجزيرة إلى الرئيس الراحل "أنور السادات" والذي قام بإفتتاحها عام 1979م لتضم أجمل الأنشطة السياحية والترفيهية التى تجذب الزوار للقيام بها،بالإضافة إلى الفنادق والقرى السياحية والشاليهات والفيلات والمنتجعات السياحية الرائعة.