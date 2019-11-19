هيئة قناة السويس تنظم ندوة دينية تثقيفية عن"حب الوطن والعمران" (صور)

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ندوة دينية تثقيفية نظمتها الهيئة للعاملين بها، تحت عنوان " حب الوطن والعمران في ضوء المولد النبوي الشريف" والتي حاضر بها كلا من فضيلة الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وفضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي المعروف، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقياداتها وعدد من العاملين من مختلف إدارات الهيئة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بمدينة الإسماعيلية.



ورحب الفريق أسامة ربيع بتواجد الشيخين الجليلين في هيئة قناة السويس في ظل الاحتفالات التي تشهدها بمرور150 عامًا على افتتاحها، وما سبقها من احتفالات عامة بمناسبة المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بما يتمتع به الشيخان الجليلان من العلم الديني والثقافة الموسوعية التي تساهم في تنوير العقول ونشر مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف.



واستهل الشيخ أسامة الأزهري، حديثه بتقديم التهنئة للمصريين والعاملين بالهيئة بمناسبة مرور 150 عامًا علي افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية، وأكد علي أهمية قناة السويس باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها الدولة وأحد أهم روافد العملة الصعبة.



كما تخللت كلمته، الحديث عن فضل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وما تبعثه هذه الذكرى من بهجة وسرورعلى النفس وتذكير بمنظومة القيم والأخلاق التي بُعث بها أشرف الخلق ليُتمم مكارم الأخلاق. وأكد الشيخ الأزهري على أهمية الاقتداء بأخلاق النبوة في المعاملات والعبادات وإحياء قيم التميز والابتكار التي حث عليها الرسول الكريم في العمل، وهى القيم التي تجتمع في الأمم الناجحة وتكفل لها النمو والإزدهار، لتدفعها إلى النجاح والعمران.



واستدل على إدراك المصريين لقيمة العمل والنجاح بمشروع قناة السويس الجديدة الذي يعد نموذجًا للنجاح والتميز والهمة العالية، داعيًا جميع العاملين بالهيئة بالاستمرار على هذا النهج والالتزام بقيم وأخلاق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في العمل والإنجاز.



وتحدث فضيلة الشيخ الحبيب علي الجفري عن إجماع كتب السيرة النبوية على أن يوم مولد الهدى كان يومًا مشهودًا شهدت له البشرية جمعاء، وأشار إلى أهمية الالتزام بقيم المراقبة التي تجعل الإنسان رقيبًا على ذاته، وانتهاج ركن الإحسان الذي لا يتحقق إلا بأن تكون كافة المعاملات لوجه الله، وهو المفهوم الذي لا يتوقف عند العبادة فقط، وإنما ينطبق على العمل أيضًا من خلال تصحيح النية وإتقان العمل.



واختتم الحبيب الجفري كلمته قائلًا: "استشعر دائما عند عبوري للقناة بأرواح الشهداء التي فاضت في سبيل حفر قناة السويس كما أشعربأصداء تكبيرات جنود مصر يوم نصر أكتوبر العظيم، وهو الإرث الذي يتعلق في أعناق المصريين والعاملين بالهيئة فعليهم الحفاظ علي القناة وتطويرها"، موجهًا تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة المصرية، داعيًا الله عز وجل أن تظل الحصن المنيع لمصر الحبيبة.



وعقب الندوة، رافق الفريق أسامة ربيع كلا من الشيخين الجليلين في جولة ميدانية قاموا خلالها بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة المارينا الجديد بشرق القناة ثم التوجه إلى موقع أنفاق الإسماعيلية.

