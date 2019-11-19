واتساب ترسل تحديث جديد للمستخدمين لإغلاق ثغرة اختراق الهواتف

اكتشف مؤخرًا ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق واتساب، وتسمح الثغرة باختراق هواتف المستخدمين عن طرق مقطع فيديو، ولكن عملت واتساب على حل هذه المشكلة، حيث أرسلت تحديثًا أمنيًا لتطبيقها الرسمي لإلاث هذه الثغرة.





وتحمل الثغرة رقم CVE-2019-11931 ويمكن استغلالها عبر إنشاء مقطع فيديو mp4 خاص يسمح للقراصنة الوصول عن بعد لجهاز المستخدم بدون أي تدخل منه، وظهرت الثغرة في النسخ الأقدم من نسخة 2.19.274, على أندرويد و 2.19.100 على آيفون.



