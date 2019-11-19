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واتساب ترسل تحديث جديد للمستخدمين لإغلاق ثغرة اختراق الهواتف
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:03 ص
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اكتشف مؤخرًا ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق واتساب، وتسمح الثغرة باختراق هواتف المستخدمين عن طرق مقطع فيديو، ولكن عملت واتساب على حل هذه المشكلة، حيث أرسلت تحديثًا أمنيًا لتطبيقها الرسمي لإلاث هذه الثغرة.
وتحمل الثغرة رقم CVE-2019-11931 ويمكن استغلالها عبر إنشاء مقطع فيديو mp4 خاص يسمح للقراصنة الوصول عن بعد لجهاز المستخدم بدون أي تدخل منه، وظهرت الثغرة في النسخ الأقدم من نسخة 2.19.274, على أندرويد و 2.19.100 على آيفون.
كانت تستهدف الثغرة أشخاص محددين حيث تحدثت تقارير عن وقوع عشرات المدرسين الجامعيين والمحامين والصحفيين ضحية الثغرة في الهند، ولا يوجد معلومات عن مدى انتشارها او استخدامها من قبل القراصنة.
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